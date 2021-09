Vaccination : 200 000 soignants ne sont toujours pas vaccinés

Dès ce 15 septembre, les personnels soignants non vaccinés ne seront plus autorisés à exercer. Or 200 000 soignants, ce n’est pas rien, contrairement à ce que l’on peut lire sur les médias lambdas toujours enclins à minimiser les chiffres quand ceux-ci ne sont pas là pour arranger les affaires du gouvernement.

Ces 200 000 soignants nous en avons besoin, ce sont les premières lignes. Sans eux, les établissements de santé, les Ehpad, les soins à domicile, les hôpitaux, ne peuvent pas tourner.

Que compte faire le gouvernement pour arranger la situation, si elle ne se débloque pas ? rien. D’après RTL ces réfractaires jouent la montre et le ministère de la Santé compte sur un pic de prises de rendez-vous dans les jours à venir. C’est le combat psychologique qui s’engage, à celui qui lâchera le premier.