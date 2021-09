Vaccins Covid-19 : des perturbations menstruelles qui commencent à inquiéter les médecins derrière le discours officiel

Même si un couvercle est mis par les agences de santé et par les médias subventionnés sur une information qui dérange, les effets secondaires des vaccins Covid-19 commencent à ne plus pouvoir être dissimulés. Actuellement, un problème a attiré l’attention des experts et fait désormais l’objet d’une enquête. Il s’agit des perturbations du cycle mensuel constatées chez des milliers de femmes vaccinées au Royaume-Uni.