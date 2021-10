84% des Parisiens trouvent leur ville sale, les 16% restants sont-ils marseillais ?

Une majorité de Parisiens pensent que leur ville est sale selon un sondage Ifop commandé par l'Union Parisienne. Une manifestation pour dénoncer la gestion de la ville a d'ailleurs lieu ce dimanche à 15h devant la mairie.

Une manifestation a lieu ce dimanche à 15 heures dans la capitale devant la mairie à l'appel de l'Union Parisienne et des sympathisants du mouvement "#SaccageParis". Ils dénoncent la gestion de la ville, qu'ils considèrent "mauvaise" tant sur le plan de la saleté que les équipements publics.

Dans ce contexte, l’Union Parisienne a commandé un sondage Ifop sur la propreté de la capitale. Publié dans le Journal du Dimanche (JDD), il en ressort que 84% de Parisiens jugent que leur ville est sale et 73% se disent "mécontents" de la propreté et de l'entretien de la capitale.

Plus sale dans l'est parisien?

Certains habitants interrogés à ce sujet par BFM Paris sont nuancés. "L'embêtant c'est les masques par terre, les trucs d'incivilité je trouve", déclare une riveraine. "Il y a des quartiers très propres, surtout à l'ouest", constate une autre habitante.

Play Video

Et en effet, selon l'étude, c’est plutôt dans les arrondissements les plus "populaires" ou les plus denses que la proportion de Parisiens se plaignant de cette saleté est la plus élevée: 90% dans le nord-est de la ville contre 74% des habitants résidant dans les "beaux quartiers" de la capitale.

Près de 4 Parisiens sur 10 jugent la ville "très sale"

39% des Parisiens interrogés dans l'étude jugent la capitale très sale. "Ça devient en parlant poliment, dégueulasse", exprime une habitante. "La rue est sale, on voit les poubelles qui sont pleines et qui ne sont pas régulièrement faite", explique un riverain.

"Ça ne fait qu'empirer, on a des beaux endroits où on commence à entasser des palettes ça devient une ZAD. Place de Furstemberg, j'avais eu une photo où il y avait des palettes, je ne comprends pas l'intérêt ça enlaidit", indique Faouzi Derbouz, membre fondateur de l'Union Parisienne.

Cette initiative d’installer des palettes sur cette place du 6ème arrondissement était liée à la tenue d’une exposition temporaire du 25 mai au 6 juillet de cette année.

La mairie souhaite plus de sévérité

À la mairie, le premier adjoint promet plus de sévérité envers les personnes qui dégradent ou salissent l’espace public. Dans quelques jours "la police municipale parisienne sera officiellement créée par Anne Hidalgo", explique Emmanuel Grégoire au micro de BFM Paris.

"Ce sera un élément essentiel de l'action que nous allons mener dans les mois qui viennent pour faire en sorte que ceux qui ne respectent pas Paris, ne puissent pas le faire en toute impunité", se défend le premier adjoint.

Cela vient répondre à la principale attente des Parisiens sur la propreté révélée par cette même étude: ils sont 80% à être insatisfaits de la manière dont est menée actuellement la lutte contre les incivilités.