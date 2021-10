Australie – Amende de 5000 $ et licenciement pour les non-vaccinés à partir du 13 novembre

par Le Média en 4-4-2.

Afin de forcer les Australiens qui refusent le vaccin, Micheal Gunner, ministre en chef du Territoire du Nord, a annoncé que toute personne qui ne recevra pas au moins sa « première dose » d’ici le 13 novembre aura une amende de 5000 $ australiens (3700 $ US) et ne sera pas autorisée à se rendre sur son lieu de travail.

Malgré les zéro décès du Covid, l’Australie tombe dans une psychose dont on ne voit pas la fin. Lors d’une conférence de presse mercredi 13 octobre, le ministre en chef Michael Gunner a déclaré que « Vous ne pouvez pas retenir les gens et leur enfoncer une aiguille dans le bras ». Regrettant apparemment cette solution dictatoriale trop visible, Micheal Gunner décide de taper au porte-feuille : « Toute personne travaillant avec le public doit être entièrement vaccinée ou s’exposer à une amende de 5000 $ Aus (3700 $ US) et à un licenciement immédiat. Vous travaillez dans l’hôtellerie – vous devez vous faire vacciner. Commerce de détail ou supermarché, la même chose. Si vous êtes derrière le comptoir d’une banque ou réceptionniste, vous devez vous faire vacciner ».

source : https://lemediaen442.fr