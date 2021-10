Beyrouth : Au moins trois morts dans les manifestations contre le juge enquêtant sur l'explosion meurtrière d'août 2020

Des sources médicales ont fait état d'au moins trois personnes tuées et d'une vingtaine de blessés dans les tirs lors d'une manifestation à Beyrouth qu'ont organisé les mouvements Hezbollah et Amal.

Citant des sources médicales, la chaîne de télévision Al-Mayadeen a plus tard fait état de six morts et plus de 60 blessés.