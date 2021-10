Biden propose presque un demi million de dollars par migrant

Les paiements, qui s’inscrivent dans le cadre d’une solution inter-agences à plusieurs procès intentés au nom de parents et d’enfants séparés de leur famille pour cause de traumatisme psychologique durable, pourraient s’élever à près d’un million de dollars par famille, même si « les chiffres définitifs pourraient changer », selon le rapport.

Selon les sources, la plupart des familles qui ont traversé le Mexique pour entrer aux États-Unis comprenaient un parent et un enfant. Selon les circonstances, de nombreuses familles pourraient recevoir des sommes moins importantes.

L’American Civil Liberties Union, qui représente les familles dans l’un des procès, a identifié environ 5 500 enfants séparés à la frontière au cours de l’administration Trump, citant des chiffres qui lui ont été fournis par le gouvernement. Le nombre de familles éligibles dans le cadre du règlement potentiel devrait être plus faible, ont indiqué les personnes concernées, car les responsables gouvernementaux ne sont pas certains du nombre de personnes qui se manifesteront. Jusqu’à présent, environ 940 demandes ont été déposées par les familles, selon ces personnes. -WSJ

Au total, le paiement potentiel pourrait atteindre 1 milliard de dollars ou plus.

Tout au long de l’administration Trump, des milliers d’enfants ont été séparés de leurs parents (et des coyotes payés pour les faire entrer dans le pays) après avoir traversé illégalement le pays depuis le Mexique. Les poursuites allèguent que certains des enfants ont souffert de divers maux – notamment de malnutrition, d’épuisement dû à la chaleur, et ont été maintenus dans des pièces glaciales avec peu de soins médicaux. Certains prétendent souffrir de problèmes de santé mentale durables dus au traumatisme d’avoir été privés de leurs parents pendant plusieurs mois.

Le montant moyen demandé par les tribunaux est d’environ 3,4 millions de dollars par famille, selon le rapport.

« Le président Biden a reconnu que la politique de séparation des familles est une tache morale historique sur notre nation qui doit être entièrement réparée », a déclaré Lee Gelernt, directeur adjoint de l’ACLU. « Ce remède doit inclure non seulement une compensation monétaire significative, mais aussi une possibilité de rester dans le pays. »

Les républicains du Sénat ont critiqué le plan jeudi après-midi après la publication du rapport du WSJ.

« Les promesses de l’administration Biden concernant la citoyenneté et les programmes de droits ont déjà provoqué la pire crise frontalière de l’histoire – une énorme récompense en espèces ne fera qu’empirer les choses », a déclaré le sénateur Tom Cotton (R-Arizona).

Les discussions sur les paiements ont eu lieu au cours des derniers mois entre un groupe de dizaines d’avocats privés représentant les familles et les avocats du gouvernement. Certains avocats du gouvernement ont considéré que les paiements étaient excessifs pour des personnes qui avaient enfreint la loi en traversant la frontière, ont indiqué les personnes concernées. Un avocat du gouvernement a menacé de retirer son nom de l’affaire en raison de son désaccord avec l’offre potentielle de règlement, selon les personnes interrogées. -WSJ

« Il s’agit d’un litige compliqué, complexe », qui consiste à essayer de résoudre des centaines de poursuites distinctes en même temps, et « parfois encore plus complexe de juger les affaires », a déclaré Margo Schlanger, qui a dirigé le bureau des droits civils pendant l’administration Obama au ministère de la Sécurité intérieure et qui enseigne maintenant à la faculté de droit de l’Université du Michigan.

Qu’en pensent les partisans des réparations ?

