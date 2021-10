Bonne nouvelle : On sait vaincre des tumeurs ! (pourtant graves)

L'étude a été menée par des scientifiques de l’Institute of Cancer Research (ICR) de Londres et de la Fondation royale Marsden NHS. Les patients se sont vu administrer un cocktail de différents médicaments d’immunothérapie qui stimule le système immunitaire des malades afin qu’il détruise les cellules cancéreuses présentes dans leur corps.

Le traitement a radicalement réduit la taille des tumeurs chez des patients en phase terminale d’un cancer de la tête et du cou. Et chez certains, elles ont même complètement disparu. Autre avantage: l’immunothérapie présente beaucoup moins d’effets secondaires que les traitements traditionnels, comme la chimiothérapie.

Des résultats “prometteurs”



L’étude - dont la phase trois est maintenant terminée - a porté sur près de 1.000 patients en phase terminale d’un cancer de la tête et du cou. Si statistiquement, les premiers résultats ne sont pas significatifs, cliniquement, ils le sont. Certaines personnes ont vécu des mois, voire des années, plus longtemps que prévu et avec moins d’effets secondaires. Un patient à qui on avait annoncé sa mort prochaine il y a quatre ans se souvient ainsi du moment “incroyable” où des infirmières l’ont appelé pour lui annoncer que sa tumeur avait “complètement disparu”. De quoi pousser les chercheurs à qualifier ce traitement de “prometteur”.