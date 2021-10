Cet élément du Sars-CoV-2 qui laisse penser à des chercheurs que le virus est issu d’un laboratoire

Une trentaine de spécialistes dont plusieurs Français, réunis au sein du groupe Drastic (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating Covid-19), ont adressé, le 30 avril, une lettre ouverte à l’OMS et à son directeur général, en réclamant l’accélération des recherches, en particulier sur la piste d’une fuite. Hervé Fleury, professeur de virologie au CNRS et à l’université de Bordeaux et signataire de la lettre, ne doute pas que le virus provienne d’un laboratoire chinois. Le pangolin ni aucun autre hôte n’est en cause,

a-t-il déclaré à Sputnik

.