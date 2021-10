Comment Astra-Zeneca a-t-elle réussi à produire le « vaccin COVID-19 » en juillet 2018 avant même que la maladie ne soit découverte ou nommée ?

Et voici la section agrandie qui montre clairement la date du 20 janvier 2020 :

« Des preuves sont apparues montrant que le gouvernement français avait fait imprimer des panneaux publics pour les PASSEPORTS DE VACCINATION requis QUATRE JOURS AVANT QUE LA FRANCE AIT UN CAS DE COVID. Les placards ont été imprimés le 20 janvier 2020, mais la France n’a connu son premier cas que quatre jours plus tard, le 24 janvier 2020.

Le Hal Turner Radio Show a été le premier à publier des preuves tangibles que l’épidémie était prévue pour le 8 août 2021 (article ICI). Dans cet article, nous avons rapporté et documenté ce qui suit :

Plus de preuves :

Donc, si le COVID-19 n’est pas devenu une épidémie avant fin 2019, et que l’épidémie n’a même pas été appelée « COVID-19 » avant le 11 février 2020, alors comment AstraZeneca a-t-elle pu produire le « VACCIN COVID-19 » en juillet 2018 ???

Beaucoup de gens ont beaucoup d’explications à donner. Les boîtes du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca indiquent une date de production du 15 juillet 2018. Mais « COVID-19 » n’a été découvert qu’en 2019 et n’a été NOMMÉ que le 11 février 2020.

Pour mémoire, le mois de janvier s’écrit Janvier en français, exactement comme vous le voyez dans l’image ci-dessus, et comme vérifié par Google Translate, montré ci-dessous :

Nous avons effectué une recherche en demandant « Quand la France a-t-elle connu son premier cas de COVID » et les résultats de la recherche indiquaient tous « 24 janvier 2020 ». Il y a une pléthore de rapports publics qui vérifient cette date de l’épidémie. Même Wikipédia (à 18 h 32 EDT le dimanche 8 août 2021) indique la même date, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :

Alors comment le gouvernement français a-t-il su qu’il y aurait un passeport vaccinal dans le pays quatre jours avant l’apparition d’une épidémie ?

La seule explication possible est qu’ils savaient qu’il y aurait une épidémie appelée « COVID-19 » car c’est le nom de la maladie imprimé sur les affiches. La logique veut que la seule façon dont ils ont pu connaître le nom spécifique de la maladie – avant qu’elle ne frappe – est que l’épidémie appelée « COVID-19 » ÉTAIT PRÉVUE.

Il fallait que ce soit planifié. Sinon, comment le gouvernement aurait-il pu savoir qu’il fallait mettre le nom de la maladie sur des affiches publiques, quatre jours avant que la maladie ne frappe le pays ?

Certains diront qu’ils connaissaient ce nom parce que l’Organisation mondiale de la Santé l’avait baptisé alors que l’épidémie sévissait encore en Chine. Pas si vite…

… il s’avère que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’a pas changé le nom de « nouveau coronavirus » en « COVID-19 » avant … 11 février. Soit vingt et un jours après que la France ait fait imprimer les panneaux (avec le nom COVID-19) !!! Tiens, regarde :

Voici le lien qui le prouve .

Plus important encore, comment le gouvernement français aurait-il pu savoir avec certitude qu’il allait mettre en place un passeport-vaccin (et donc faire imprimer des panneaux pour le grand public) ? … quatre jours avant que la maladie ne frappe le pays … à moins que cela aussi ait été planifié ?

(Observation de Hal Turner : Ils se sont fait prendre. Main dans le gant. Juste ici, avec cette nouvelle, ce que vous venez de lire. On les a pris en flagrant délit. Les gouvernements l’ont fait exprès).

Au début, les spéculations allaient bon train sur le fait que cette épidémie de COVID-19 était une arme biologique échappée, ou libérée, du laboratoire de virologie de Wuhan en Chine. La Chine a farouchement nié ces faits, et aucun pays occidental n’enquête officiellement sur cette affaire.

Or, nous constatons aujourd’hui que le gouvernement français, et peut-être d’autres pays, savait parfaitement que cette épidémie allait survenir, qu’il en connaissait même le nom et qu’il avait fait imprimer des affiches publiques pour un PASSAGE VACCINAL avant même que la maladie ne frappe !

Il apparaît maintenant, sur la base de ces preuves irréfutables, que toute cette situation du COVID-19 est, en fait, une attaque d’armes biologiques ; mais il apparaît maintenant que l’attaque est lancée par NOS GOUVERNEMENTS contre le grand public.

Si tel est le cas, le grand public serait alors en droit de répondre à l’attaque en état de légitime défense.

USA – Vaccins obligatoires à venir …

Il convient de noter que le président illégitime des États-Unis, Joe Biden, a déclaré aujourd’hui aux journalistes : « Les mandats de vaccination sont légitimes, efficaces et fondés sur une science solide comme le roc et le droit constitutionnel », tout en annonçant que son administration, y compris le Ministère de la Justice, cherchait des moyens de faire appliquer un mandat légal exigeant que tous les citoyens américains se fassent vacciner sous peine de lourdes sanctions.

« Trump n’est pas allé assez loin, il a donné aux gens un choix en la matière et ce n’est pas la bonne façon de faire les choses », a déclaré Biden en s’adressant aux membres de la presse.

Il a fait cette déclaration en dépit des 12 242 DÉCÈS documentés dus au « vaccin » COVID rien qu’aux États-Unis au 30 juillet 2021, comme le montre le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).

Pire encore, littéralement des MILLIERS de personnes entièrement vaccinées sont quand même tombées malades du COVID-19, ce qui prouve que le vaccin ne semble pas fonctionner ! Rien que dans l’État de New York, il y a quelques semaines, le Ministère de la Santé a révélé au moins 8 700 « cas inédits » de COVID-19 chez des personnes entièrement vaccinées (article ici).

Dans le Massachusetts, 74% des personnes touchées par une épidémie à Cape Cod étaient des personnes entièrement vaccinées. Presque tous les autres États américains signalent des maladies similaires, répandues et TRÈS GRAVES chez les personnes vaccinées. Les chiffres montent en flèche chaque jour.

Ce matin même, le 8 août 2021, un navire de la Carnival Cruise Line appelé le « Carnival Vista » a révélé que le navire connaît actuellement une épidémie de COVID malgré le fait que tous les passagers et tout l’équipage ont été vaccinés !

À l’étranger, en Israël, le Dr Kobi Haviv, sur la chaîne 13, a déclaré aujourd’hui : « 95% des patients gravement malades sont vaccinés. Les personnes complètement vaccinées représentent 85 à 90% des admissions. Nous ouvrons de plus en plus de services COVID. L’efficacité des vaccins diminue ou disparaît ».

Cela nous ramène aux affiches en France, imprimées quatre jours avant que la France ne connaisse une épidémie de COVID-19.

Quelqu’un le savait. Quelqu’un savait suffisamment à l’avance pour ORDONNER l’impression de ces panneaux. Les panneaux eux-mêmes montrent qu’ils ont été imprimés le 20 janvier 2020. Combien de temps était nécessaire avant l’impression ? C’est dire à quel point ils savaient à l’avance comment ça allait se passer.

Comment ont-ils su comment ça allait se passer ? Parce que, cher lecteur, ils l’ont planifié. Il n’y a pas d’autre explication.

Ce COVID-19 est une attaque biologique planifiée par les gouvernements contre les citoyens du monde. Il est temps de répondre de manière appropriée à ces criminels meurtriers.

Il est clair que les vaccins ne semblent pas fonctionner, et le bon sens nous dit que si seuls les vaccinés tombent gravement malades, ce doit être le vaccin lui-même qui en est la cause.

Pourtant, le gouvernement ignore ces réalités, continue de mentir en affirmant que les vaccins sont « sûrs et efficaces », et continue de les enfoncer dans les bras des gens. Et les gens continuent de mourir. Combien de temps encore ce schéma de comportement doit-il se répéter avant que les gens ordinaires ne réalisent que nous sommes systématiquement tués ?

Il semble à certains que toute personne qui prend le vaccin à partir de maintenant fait volontairement la queue pour être massacrée.

Oh, et au cas où vous auriez le moindre doute sur le fait que la classe politique perpétue délibérément ce COVID-19, et la fausse politique tout en sachant que tout cela est de leur fait, regardez la fête du 60ème anniversaire de l’ancien président Barack Obama qui s’est tenue dans sa propriété du Massachusetts le samedi 7 août 2021.

Plus de 500 élites politiques et PAS UN MASQUE en vue à la fête. Oh, bien sûr, ils les portaient avant d’aller devant les caméras – pour faire le spectacle. Mais une fois à l’intérieur, et vraisemblablement hors de vue des caméras, ils ont enlevé leurs masques. Ils se moquent de toi !

Ils ont détruit vos emplois et vos affaires avec des fermetures qui n’ont jamais été nécessaires. Ils ont détruit vos économies personnelles tout en épuisant vos ressources pour payer les factures pendant que vous étiez au chômage ou que votre entreprise était obligée de fermer. Ils ont obligé vos enfants à rester à la maison pendant un an et maintenant ils poussent les masques quand ils retournent à l’école l’année prochaine. Mais pour eux-mêmes – pas de cette merde.

Leurs salaires continuaient à être versés. Leurs familles ont continué à leur rendre visite. Ils ont continué à faire la fête.

C’est littéralement nous contre eux. Ils nous ont spoliés de notre liberté. Ils ont détruit nos finances personnelles. Dans de nombreux cas, ils ont détruit notre crédit personnel lorsque nous étions à court de ressources et devions nous résoudre à acheter de la nourriture avec nos cartes de crédit. Et ils sont là, sur les photos ci-dessus, en train de faire la fête, sans masque, en se moquant de nous.

Maintenant, nous les avons attrapés. Ils ont imprimé des panneaux en France pour un Passeport vaccinal quatre jours AVANT que l’épidémie ne frappe la France. Ils ont utilisé le nom « COVID-19 » sur ces panneaux, vingt et un jours avant que la maladie ne soit même NOMMÉE « COVID-19 » par l’Organisation mondiale de la Santé.

Cette situation COVID est une attaque planifiée des gouvernements contre les citoyens du monde.

Ils ont assassiné des centaines de milliers de personnes dans des pays du monde entier.

Leur soi-disant « vaccin » tue encore des gens chaque jour.

Ils ont blessé des centaines de milliers d’autres personnes dans le monde, certaines de façon permanente.

Ils l’ont fait délibérément et ils savaient qu’ils le feraient car ils ont imprimé des panneaux pour un passeport vaccinal avant même que l’épidémie ne se déclare, et ils ont utilisé le nom COVID-19 sur ces panneaux 21 jours AVANT que l’OMS ne nomme la maladie COVID-19.

Ils ont été découverts. Ils sont coupables.

Coupable de meurtre de masse ; avec la maladie qu’ils savaient qu’elle allait arriver parce qu’ils ont dû la libérer, et avec leur vaccin qui ne protège pas et qui tue encore des gens. Ce sont des crimes contre l’humanité.

Ils sont rassemblés dans des endroits comme la fête d’anniversaire d’un ancien président, sans masque et sans distance sociale, parce qu’ils connaissent la vérité. Ils se moquent de nous.

Nous devrions être ceux qui rient en dernier.

Deuxième confirmation vidéo de la France :

