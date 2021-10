Confirmation de l'existence de cellules de fœtus avortés dans le programme de vaccination contre le Covid-19

Une employée de Pfizer, devenu lanceuse d’alerte, a divulgué des courriels internes qui révèlent que les dirigeants de l’entreprise voulaient que le personnel dissimule l’utilisation par la société de tissus fœtaux humains dans les tests de laboratoire du vaccin Covid-19.

Melissa Strickler, auditrice de la qualité de fabrication, s’est entretenue avec Project Veritas pour le cinquième volet de leur série d’enquêtes sur le vaccin COVID, où elle a décrit les dirigeants comme étant « trompeurs dans leurs e-mails ».

Par exemple :

« Du point de vue des affaires de l’entreprise, nous voulons éviter que l’information sur les cellules fœtales ne circule… Le risque de communiquer cette information en ce moment l’emporte sur tout bénéfice potentiel que nous pourrions en tirer, en particulier avec les membres du public qui pourraient s’emparer de cette information et l’utiliser d’une manière que nous ne voulons peut-être pas voir diffusée. Nous n’avons reçu aucune question de la part des décideurs ou des médias à ce sujet au cours des dernières semaines, et nous voulons donc éviter de soulever cette question si possible », a écrit Vanessa Gelman, directrice principale de la recherche mondiale chez Pfizer.

« Nous avons essayé autant que possible de ne pas mentionner les lignées cellulaires fœtales… Une ou plusieurs lignées cellulaires dont l’origine peut être retracée jusqu’au tissu fœtal humain ont été utilisées dans des tests de laboratoire associés au programme de vaccination » , a ajouté M. Gelman.

Il semble que la société ait voulu éviter de donner une exemption religieuse aux personnes pro-vie opposées au vaccin.