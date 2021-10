Contrat secret entre l'UE et Pfizer: Une clause donne au laboratoire "l'immunité souveraine sur ses actifs présents et futurs"

Alors que la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 est déjà administrée à certains Français, une ONG britannique vient de révéler certains clauses confidentielles du contrat passé entre Pfizer et l'Union européenne. RT France revient sur le contrat d'achat de vaccins contre le Covid-19 passé entre le laboratoire Pfizer et l'Union européenne.

Dans ce document, en raison d'une clause de confidentialité, des dizaines de pages apparaissaient caviardées rendant de nombreuses informations inaccessibles, comme celle du prix du vaccin.

Une ONG britannique vient d'en révéler les informations non divulguées. Celui-ci serait de 15,50 euros la dose de vaccin comme on peut le lire dans cette version non censurée. Ces informations dévoilent également que les contrats passés entre le laboratoire et certains Etats prévoiraient en outre que ceux-ci renoncent à «leur immunité souveraine sur leurs actifs présents et futurs» dans le cas de l'application d'une sentence arbitrale.



