Covid-19: Physicien cardiologue nucléaire, biologiste, chimiste, psychologue, le Dr Richard Fleming avoue son inquiétude

" Ajoutez le vaccin Pfizer et les globules rouges perdent leur capacité de transport d'oxygène et les globules rouges commencent à coaguler....



C'est exactement ce que nous constatons dans les rapports du VAERS. C'est exactement ce que nous constatons avec les dommages neurologiques, cardiaques et les caillots sanguins qui se forment dans le corps.



C'est la preuve que ces vaccins causent ce type de dommages au microscope, simplement en étant ajoutés au sang d'un être humain...



Je pense qu'il est temps que la FDA et le CDC fassent leur travail au lieu de leurs belles paroles.”



Dr Fleming - physicien cardiologue nucléaire- biologiste - chimiste - psychologue

Flemingmethod.com