Covid: le taux de vaccination sans incidence sur la circulation du virus, selon une étude

Le journal européen d'épidémiologie a publié une étude soulignant l'absence de corrélation entre le taux de vaccination et le nombre de cas détectés dans un pays donné. Les auteurs recommandent de changer de stratégie face à l'épidémie.

«L'European Journal of Epidemiology, dont je suis éditeur, est le journal le plus côté au monde en épidémiologie. Ici, il rapporte l'absence de corrélation entre politique vaccinale et nombre de cas», a écrit le professeur Didier Raoult sur son compte Twitter en partageant l'étude de la revue scientifique citée, publiée le 30 septembre.

Les pays avec un pourcentage plus élevé de population entièrement vaccinée ont des cas de Covid-19 plus élevés pour un million de personnes.

On y apprend en effet qu'«il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la population complètement vaccinée et les nouveaux cas de Covid-19». Encore plus étonnant, selon ce texte, «les pays avec un pourcentage plus élevé de population entièrement vaccinée ont des cas de Covid-19 plus élevés pour un million de personnes». Les auteurs citent notamment Israël qui, «avec plus de 60 % de sa population entièrement vaccinée, a enregistré les cas de Covid-19 les plus élevés pour un million de personnes au cours des sept derniers jours».

Même constat pour l'Islande et du Portugal : «Les deux pays ont plus de 75 % de leur population entièrement vaccinée et ont plus de cas de Covid-19 pour 1 million d'habitants que des pays comme le Vietnam et l'Afrique du Sud qui ont environ 10 % de leur population entièrement vaccinée.»

«Un changement de cap devient primordial avec les preuves scientifiques émergentes sur l'efficacité réelle des vaccins» L'étude préconise donc de revoir la stratégie axée seulement sur la vaccination pour diminuer l'impact de l'épidémie. «La seule dépendance à la vaccination comme stratégie principale pour atténuer le Covid-19 et ses conséquences néfastes doit être réexaminée, en particulier compte tenu du variant Delta et de la probabilité de futurs variants», écrivent les auteurs.

«D'autres interventions pharmacologiques et non pharmacologiques devront peut-être être mises en place parallèlement à l'augmentation des taux de vaccination», recommandent-ils. «Un tel changement de cap, en particulier en ce qui concerne le discours politique, devient primordial avec les preuves scientifiques émergentes sur l'efficacité réelle des vaccins», ajoutent-ils.