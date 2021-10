Dépressifs à 16%, suicidaires à 10%, la santé mentale des français se dégrade et inquiète

Santé Publique France, en lien avec l’institut de sondage BVA, réalise une série d’enquêtes CoviPrev, depuis le premier confinement en mars 2020, sur la santé mentale des Français. Le 21 octobre dernier, une de ces études a été publiée, et les résultants sont inquiétants. Effectivement, il en ressort que la santé mentale des Français se dégrade constamment depuis la rentrée. « La crise sanitaire a affecté de façon durable et importante la santé mentale de la population », explique Santé Publique France. À noter que ces enquêtes sont menées sur un échantillon national représentatif, composé de 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus, par le biais d’un questionnaire sur Internet.

La dernière a été menée du 28 septembre au 5 octobre : les professionnels constatent une dégradation de certains indicateurs, avec une augmentation des états anxieux et dépressifs. 26 % des Français présentent des signes d’un état anxieux et 16 % ont présenté des symptômes d’un état dépressif.

Les problèmes de sommeil semblent être un des soucis majeurs des Français, puisque 70 % d’entre eux ont déclaré avoir eu des troubles du sommeil au cours des huit derniers jours. Un trouble qui s’accentue au fur et à mesure des mois : en juillet, 50 % des Français déclaraient avoir des troubles du sommeil et 20 % en mars 2020. De plus, une augmentation des pensées suicidaires est dévoilée dans cette enquête : 10 % des Français en ont eu au cours de l’année, contre 5 % en 2020.

Les profils qui se trouvent le plus en difficulté restent les chômeurs, des personnes ayant déjà des troubles psychologiques et celles rencontrant des difficultés financières.

« En présence de signes de dépression (tristesse, perte d’intérêt, d’énergie) ou d’anxiété (tension, irritabilité), il est important de s’informer et d’en parler afin d’être conseillé sur les aides et les solutions disponibles », rappelle Santé Publique France. Un numéro vert est ouvert au 0 800 130 00.