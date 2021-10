Des enfants de 4 et 5 ans vaccinés contre le covid ont maintenant des problèmes cardiaques

Une famille de quatre personnes — deux adultes et deux enfants — a reçu accidentellement des doses complètes du vaccin Pfizer contre le covid au lieu du vaccin contre la grippe. Cela s’est produit le 4 octobre, au Walgreens, un drugstore sur l’avenue St. Joseph. Quittant la pharmacie en pensant être vaccinés contre la grippe, ils ont été appelés par un employé qui leur a annoncé qu’il avait fait une erreur.

Selon les informations de l’avocat de la famille, Me Daniel Tuley, les enfants ont été emmenés chez un cardiologue pédiatrique. La famille a appris que les deux montraient des signes de problèmes cardiaques. Le plus jeune a été malade avec de la fièvre et de la toux.

Traduction Le Média en 4-4-2