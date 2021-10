En Chine, des femmes musulmanes ont été emprisonnées en vertu d’une loi de « pré-criminalité » pour avoir accédé à Gmail et WhatsApp

Un nouveau livre, « In The Camps : China’s High-Tech Penal Colony », retrace l’histoire des règles oppressives de la Chine en matière de sécurité de l’internet, et décrit des incidents de détention et de « rééducation ».

Google et Facebook sont interdits en Chine continentale, de sorte que l’utilisation de leurs services tels que Gmail et WhatsApp n’est possible que par le biais de VPN – mais cette activité a valu à certains musulmans ethniques, membres des minorités ouïgoure et hui, des mois de détention, selon le livre.

L’une des femmes citées est Vera Zhou, résidente américaine, dont le père et le petit ami vivent dans la région du Xinjiang, connue en Occident pour ses hauts niveaux de surveillance de masse. Dans une lettre adressée au Département américain de l’éducation, Vera Zhou décrit que sa décision d’accéder à ses devoirs et à son courrier électronique scolaire sur Gmail pendant son séjour en Chine a eu des conséquences dramatiques.

Elle dit avoir été détenue, forcée de porter un uniforme rayé et retenue dans une cellule d’octobre 2017 à mars 2018. Zhou était en compagnie de 11 autres femmes musulmanes, toutes détenues pour ce que Pékin considère comme un comportement extrémiste et « pré-criminel », détaille le livre. Après sa libération, Zhou a dû se conformer à un ensemble de règles, notamment faire rapport à ce que l’on désigne comme un travailleur chargé de la stabilité sociale.

Selon certains rapports, des violations encore plus graves des droits de l’homme sont commises au Xinjiang. Certains affirment que des expériences médicales et des actes de torture sont pratiqués en même temps que la « rééducation » et que plus d’un million de Ouïgours ont été soumis à certaines de ces pratiques.

Les « pré-crimes » d’internet sont définis dans une loi en vigueur en Chine depuis 2017, et punit des comportements comme le contournement de l’interdiction d’utiliser les principaux réseaux sociaux occidentaux, et le partage de ses identifiants pour permettre à d’autres personnes d’installer des cartes SIM, ont indiqué plus de livres examinant la situation dans la région.

La façon dont les autorités chinoises continuent de garder un œil sur les anciens détenus des camps qui sont libérés est un système complexe et apparemment omniprésent de surveillance de masse, composé, entre autres, de caméras thermiques.

Bien que plusieurs entreprises chinoises qui les fabriquent aient été placées sur la liste noire du gouvernement américain, des sociétés privées telles qu’Amazon sont autorisées à les acheter, et le font – « pour le contrôle de la température » au moment du Covid, comme l’a déclaré un porte-parole.

Traduction de Reclaim The Net par Aube Digitale