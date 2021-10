Fake : Kamala Harris a recouru à des enfants acteurs qui ont dû passer une audition pour une étrange promotion de la NASA

La vice-présidente Kamala Harris s’attire ses propres railleries pour avoir utilisé des enfants acteurs dans une récente vidéo publiée la chaîne Youtube de la NASA sur l’exploration spatiale.

Filmée en août alors que les Talibans prenaient rapidement le contrôle de l’Afghanistan et se rapprochaient de Kaboul (et juste avant que l’administration Biden-Harris n’assassine une famille de civils innocents, dont sept enfants), la vidéo « Get Curious with Vice President Harris » a été tweetée par le compte de la vice-présidente le 7 octobre pour célébrer la Semaine mondiale de l’espace.

Et c’est malaisant au possible…

La vidéo présente les enfants comme des enfants ordinaires, mais il a été révélé qu’ils étaient tous des acteurs rémunérés qui ont auditionné pour le rôle en soumettant un monologue et des questions qu’ils poseraient à un dirigeant mondial, selon le Daily Mail, qui note que le Washington Examiner a révélé la société de production, « Sinking Ship Entertainment » du Canada.

Trevor Bernardino, 13 ans, habitant de Monterey, a déclaré à KSBW qu’il était stupéfait lorsqu’il a appris qu’il se rendrait à Washington DC pour participer à la vidéo. Puis, une semaine plus tard, mon agent m’a appelé et m’a dit : « Hé Trevor, c’est dans la boîte », a-t-il raconté à la chaîne. Trevor était l’un des cinq adolescents qui ont participé à la vidéo de la série originale de YouTube. Il a été rejoint par Derrick Brooks II, un autre enfant acteur, Emily Kim, également enfant acteur, Zhoriel Tapo, enfant acteur et journaliste en herbe qui a interviewé l’ex première dame Michelle Obama, et Sydney Schmooke. La vidéo a été tournée au Naval Observatory, la résidence de Harris, du 11 au 13 août. À cette époque, les talibans progressaient rapidement en Afghanistan et se rapprochaient de Kaboul pendant le retrait chaotique des États-Unis. -Daily Mail

Ainsi, le président américain en exercice émet depuis une fausse Maison Blanche et son vice-président a fait appel à une société de production étrangère et à des enfants acteurs pour une promotion de la NASA au lieu de s’attaquer à la crise frontalière.

La vidéo a été tournée en dérision par Tucker Carlson de Fox News, qui l’a qualifiée de « fake » et de « frauduleuse ».

« Pour des raisons humanitaires, nous n’allons pas diffuser cette vidéo, mais elle est en ligne », a déclaré Carlson. « Si vous osez, cherchez-la, regardez-la. Regardez-la encore une fois, regardez votre propre âme mourir pendant que vous le faites. C’est la chose la plus fake qui ait jamais été filmée, mais en fait, c’est encore plus fake que ça en a l’air. »