Fake news répandue dans vos médias : Pourquoi la hausse des prix du gaz en Europe ne profite pas à la Russie

"Maintenant, ceux qui n’utilisent que du gaz ont commencé à arrêter la production. Par exemple, une partie des entreprises qui produisent des engrais azotés, qui sont fabriqués à partir de gaz, se sont arrêtées et ne produisent plus rien du tout. Ce marché est réduit. Ensuite, les exploitations agricoles qui utilisent le gaz pour chauffer les serres, elles commencent à arrêter leurs activités. Avec des prix élevés, le marché commence à se resserrer. C'est pourquoi les fournisseurs ne profitent pas non plus des prix très élevés, le marché va diminuer et ils n'auront nulle part où livrer le produit", a expliqué l’interlocuteur de Sputnik.