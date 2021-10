Fauci a financé des expériences « cruelles » sur des chiots au cours desquelles des mouches des sables les « dévoraient vivants » ; les cordes vocales étaient sectionnées

Alors que l’attention s’est récemment portée sur le financement par les National Institutes of Health (NIH) du Dr Anthony Fauci de la manipulation génétique des coronavirus de chauve-souris dans la même ville que celle où est apparue la pandémie de coronavirus de chauve-souris, un groupe bipartisan de législateurs a exigé des réponses concernant des expériences « malsaines » sur des chiots drogués, selon The Hill.

« Nos enquêteurs montrent que la division NIH de Fauci a expédié une partie d’une subvention de 375 800 dollars à un laboratoire en Tunisie pour droguer des beagles et enfermer leur tête dans des cages grillagées remplies de mouches des sables affamées afin que les insectes puissent les manger vivants », écrit l’organisation à but non lucratif the White Coat Waste Project. « Ils ont également enfermé des beagles seuls dans des cages dans le désert pendant neuf nuits consécutives afin de les utiliser comme appât pour attirer les mouches des sables infectieuses. »



Comme l’écrit Christian Spencer de The Hill :

Le White Coat Waste Project, l’organisation à but non lucratif qui a été la première à signaler que les contribuables américains étaient utilisés pour financer le controversé Institut de virologie de Wuhan, a maintenant jeté son dévolu sur Anthony Fauci pour une autre affaire liée à l’expérimentation animale – infecter des dizaines de beagles avec des parasites pathogènes pour tester un médicament expérimental sur eux. Les membres de la Chambre, dont la plupart sont des républicains, veulent que Fauci s’explique en réponse aux allégations formulées par le White Coat Waste Project, selon lesquelles des chiots auraient été drogués. Selon le White Coat Waste Project, la Food and Drug Administration n’exige pas que les médicaments soient testés sur des chiens, et le groupe demande donc pourquoi ces tests sont nécessaires. White Coat Waste affirme que 44 chiots beagles ont été utilisés dans un laboratoire en Tunisie, en Afrique du Nord, et que certains des chiens ont subi une ablation des cordes vocales, prétendument pour que les scientifiques puissent travailler sans aboiements incessants. -The Hill

Les législateurs concernés sont menés par la représentante Nancy Mace (R-SC), qui a déclaré dans une lettre adressée au NIH que les cordectomies sont « cruelles » et constituent « une mauvaise utilisation répréhensible des fonds des contribuables ». Mme Mace est rejointe par les représentants Cindy Axne (D-Iowa), Cliff Bentz (R-Ore.), Steve Cohen (D-Tenn.), Rick Crawford (R-Ark.), Brian Fitzpatrick (R-Pa.), Scott Franklin (R-Fla.), Andrew Garbarino (R-N.Y.), Carlos Gimenez (R-Fla.), Jimmy Gomez (D-Calif.), Josh Gottheimer (D-N.J.), Fred Keller (R-Pa.), Ted Lieu (D-Calif.), et d’autres. ), Ted Lieu (D-Calif.), Lisa McClain (R-Mich.), Nicole Malliotakis (R-N.Y.), Brian Mast (R-Fla.), Scott Perry (R-Pa.), Bill Posey (R-Fla.), Mike Quigley (D-Ill.), Lucille Roybal-Allard (D-Calif.), Maria E. Salazar (R-Fla.), Terri Sewell (D-Ala.), Daniel Webster (R-Fla.) et Del. Eleanor Holmes Norton (D-D.C.) via The Hill.

De façon hilarante, Snopes classe cette histoire dans la catégorie « mélange » car « il n’est pas clair si le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) au NIH, a personnellement approuvé le projet« .

Donc les factcheckers ont décrété qu’il n’était pas responsable …

Comment Fauci va-t-il expliquer cela ?