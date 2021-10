Fuite de documents : la Chine se préparerait à faire face à une épidémie Covid-19 émergente

Le second document est l’« Avis de prévention des épidémies de la Journée nationale » publié par le Conseil des affaires d’État le 1er octobre et distribué par les autorités provinciales du Fujian aux autorités locales. Les documents sont tous deux marqués « extra urgent ».

Les deux avis demandent des préparatifs renforcés pour une réponse d’urgence à l’épidémie, le Parti communiste chinois (PCC) proposant au moins deux normes pour les autorités locales. L’une consiste à construire des sites d’isolement centraux, les autorités locales étant tenues d’ici fin octobre de créer des installations d’au moins 20 chambres pour 10 000 personnes. L’échelle de chaque site d’isolement doit être supérieure à 100 chambres. Selon les données publiques, la population de la province du Fujian en 2020 était de 41,54 millions d’habitants.

Au 19 septembre, la province avait mis en place 35 691 salles de quarantaine dans 296 sites centraux. Sur la base de la norme fixée dans l’avis, la province du Fujian devra construire au moins 83 000 chambres de quarantaine d’ici la fin octobre, soit environ 47 000 chambres en moins d’un mois.

Selon un expert, les exigences pour les sites de quarantaine covid-19 révèlent la situation réelle de la pandémie en Chine.

Sean Lin, un ancien chercheur en virologie à l’Institut de recherche de l’armée américaine, a déclaré à Epoch Times : « Cela reflète l’inquiétude du PCC face à la montée de l’épidémie. Cela devait cacher la véritable épidémie en Chine continentale, sinon ils n’auraient pas publié soudainement un avis national de préparation aux situations d’urgence. »

« L’Avis de renforcement supplémentaire de la prévention des épidémies » nécessite la mise en place d’un système de contrôle à cinq niveaux.

Il déclare : « Les cadres du PCC de la ville et de la rue, le personnel du réseau communautaire, les travailleurs médicaux, la police et les bénévoles doivent conjointement mettre en œuvre la prévention communautaire des épidémies », comme « appliquer strictement la prévention et le contrôle communautaires », ou verrouiller les communautés résidentielles.

Selon les déclaration de Lin, le système de contrôle est en fait de renforcer la gestion sociale dans les zones locales, et « le but du PCC est de renforcer le contrôle ». « S’il n’y a pas de test d’acide nucléique, toutes les mesures de prévention des épidémies du PCC sont les mêmes que les campagnes politiques. Par exemple, vous pouvez être mis en quarantaine à tout moment et placé dans un site de quarantaine. Et les sites de quarantaine peuvent également être lieux de persécution politique » « Peu importe qui vous êtes, tant que le PCC dira que vous avez été testé positif à un test d’acide nucléique, il vous privera de tous vos droits. Les sites de quarantaine du PCC sont en fait une forme alternative de camp de concentration. »

Traduction Le Média en 4-4-2