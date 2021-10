Inde : L'état de l’Uttar Pradesh (241 millions d'hab.), soigné précocement à l'ivermectine, déclare plus un seul cas de covid

L’État de l’Uttar Pradesh en Inde, qui compte l’équivalent des deux tiers de la population des États-Unis, a été déclaré exempt de COVID, a annoncé le gouvernement de l’État la semaine dernière. Il n’y a plus de cas actifs de coronavirus dans les 33 districts de l’ Uttar Pradesh , qui compte une population de 241 millions d’habitants.

«Dans l’ensemble, l’État compte un total de 199 cas actifs, tandis que le taux de positivité est tombé à moins de 0,01 %. Le taux de récupération, quant à lui, s’est amélioré à 98,7 pour cent », a rapporté Hindustan Times .

Comment se fait-il que l’Uttar Pradesh se soit complètement remis du COVID malgré le fait que seulement 5,8 % de sa population a été entièrement vaccinée , par rapport aux États-Unis qui en ont 54 % entièrement vaccinés ?

La réponse est probablement due à l’utilisation et à la distribution précoces d’ivermectine par le gouvernement à ses citoyens.

Depuis l’ Indien Express :

« L’ Uttar Pradesh a été le premier État du pays à introduire l’utilisation prophylactique et thérapeutique à grande échelle de l’ivermectine . En mai-juin 2020, une équipe d’Agra, dirigée par le Dr Anshul Pareek, a administré de l’ivermectine à tous les membres de l’équipe RRT du district à titre expérimental. Il a été observé qu’aucun d’entre eux n’a développé le Covid-19 malgré ses contacts quotidiens avec des patients testés positifs pour le virus », a déclaré Vikssendu Agrawal, responsable de la surveillance de l’État de l’Uttar Pradesh.

Il a ajouté que sur la base des conclusions d’Agra, le gouvernement de l’ État a autorisé l’utilisation de l’ivermectine à titre prophylactique pour tous les contacts des patients de Covid et a ensuite autorisé l’administration de doses thérapeutiques pour le traitement de ces patients.

Affirmant que l’introduction opportune de l’ivermectine depuis la première vague a aidé l’État à maintenir un taux de positivité relativement faible malgré sa forte densité de population , a-t-il déclaré : faible taux de positivité et cas par million d’habitants.

Il a déclaré qu’en dehors de la recherche et de la surveillance agressives des contacts, les taux de positivité et de mortalité inférieurs peuvent être attribués à l’utilisation à grande échelle de l’ivermectine dans l’État , ajoutant que le médicament a récemment été introduit dans le protocole national pour le traitement et la gestion de Covid. . “Une fois la deuxième vague terminée, nous mènerions notre propre étude car il y a eu un corpus de preuves émergent pour justifier notre utilisation opportune de l’ivermectine à partir de la première vague elle-même”, a déclaré Vikasendu à The Indian Express.

On pourrait penser que l’Organisation mondiale de la santé, Big Pharma , les médias grand public et le Dr Anthony Fauci seraient ravis de ce développement que l’ivermectine sauve sans aucun doute des vies.

Mais ne comptez pas sur eux pour célébrer cela, car cela nuirait à leurs bénéfices et à leur puissance grâce à leurs vaccins expérimentaux et inefficaces.

C’est pourquoi ils ont fondu à cause de l’ivermectine après que Joe Rogan l’ait utilisée avec succès pour traiter son infection au COVID au début du mois .

Source : InfoWars.com / Références : HindustanTimes.com ; IndianExpress.com

Source : Humans are free

Lu ici