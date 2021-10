Israël organise les plus grandes manœuvres aériennes de son histoire

Vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient? En tout cas, Israël s’y prépare. Le 17 octobre ont débuté, les plus grandes jamais effectuées par l’armée de l’air israélienne. Baptisé Blue Flag (drapeau bleu), cet exercice d’entraînement se déroule sur la base aérienne d’Ovda, dans le sud d’Israël. Y participent l’US Air Force, la RAF britannique, la Luftwaffe allemande, et aussi des escadrilles venues d’Italie, de France, d'Inde et de Grèce. D’une durée de douze jours, le déploiement de l’armada transnationale va surtout simuler des combats air-air et air-sol, des attaques de missiles sol-air et divers scénarios opérationnels en territoire ennemi, a indiqué Tsahal.