Joe Biden retarde la publication des dossiers d’assassinat de JFK à cause de… la « pandémie de Covid-19 »

Les États-Unis continueront « malheureusement » de retarder la publication des documents liés à l’assassinat du président John F. Kennedy et les responsables disent que la pandémie de Covid-19 en est la cause. Cette décision a été annoncée dans une note signée par le président Joe Biden et publiée par la Maison-Blanche vendredi.

« Un report continu temporaire est nécessaire pour se protéger contre les dommages identifiables à la défense militaire, aux opérations de renseignement, à l’application de la loi ou à la conduite des relations étrangères qui sont d’une gravité telle qu’ils l’emportent sur l’intérêt public d’une divulgation immédiate », a écrit Biden.

En 1992, le Congrès a statué que « tous les dossiers du gouvernement concernant l’assassinat du président John F. Kennedy … devraient finalement être divulgués pour permettre au public d’être pleinement informé de l’histoire entourant l’assassinat », a déclaré la missive.

La loi a permis au gouvernement ce report pour « se protéger contre un préjudice identifiable à la défense militaire, aux opérations de renseignement, à l’application de la loi ou à la conduite des relations étrangères », selon la note.

Cette année, la National Archives and Records Administration a statué que « malheureusement, la pandémie a eu un impact significatif sur les agences », et la NARA avait besoin de plus de temps pour rechercher le matériel et « maximiser la quantité d’informations publiées », indique le mémo.

Les informations les plus sensibles seront désormais publiées en décembre 2022. Quelque 250 000 enregistrements ont déjà été publiés, mais le public ne peut pas les voir, à moins de se rendre au NARA’s College Park, au siège du Maryland.

Kennedy a été tué alors qu’il circulait dans un cortège de voitures à Dallas le 22 novembre 1963. L’ancien marine Lee Harvey Oswald a été arrêté pour le meurtre, mais a été abattu deux jours plus tard à la télévision en direct par le propriétaire de discothèque Jack Ruby, décédé en 1967. L’affaire énigmatique continue de donner naissance à d’innombrables livres, théories et débats.

source : https://nypost.com

traduit par Le Média en 4-4-2

via Source