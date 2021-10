L’action d’Evergrande est suspendue en raison de craintes de défaut de paiement, ce qui fait chuter les contrats à terme et les cryptos

Deux semaines après que les marchés se sont affolés au sujet d’Evergrande, pour oublier complètement que le secteur immobilier chinois est sur le point d’être frappé par une crise majeure, les contrats à terme ont été revus à la baisse dans la nuit de dimanche à lundi et les actions de Hong Kong ont connu leur plus forte chute en deux semaines après que les actions d’Evergrande et de son unité de gestion immobilière ont été suspendues de la négociation lundi à Hong Kong, les traders s’attendant à un nouveau test de dette pour le promoteur.

Aucune raison n’a été donnée pour l’arrêt des transactions lundi, les actions d’une autre unité, China Evergrande New Energy Vehicle, étant toujours négociées à Hong Kong.

Après qu’Evergrande n’ait pas réussi à payer les intérêts de deux obligations offshore, l’incertitude sur la dette d’Evergrande est revenue, car on se demande si la société ne manquerait pas à ses obligations sur un billet en dollars arrivant à échéance le 3 octobre, émis pour un montant initial de 260 millions de dollars par une entité appelée Jumbo Fortune Enterprises et garanti par Evergrande. L’échéance étant un dimanche, la date d’échéance effective est le lundi. L’émetteur est une coentreprise dont les propriétaires comprennent Hengda Real Estate, la principale unité onshore d’Evergrande.

Ce qui est remarquable à propos de la note Jumbo Fortune, c’est que contrairement aux deux précédents défauts de paiement qui bénéficient d’un délai de 30 jours, l’échéance du dimanche n’a pas de délai de grâce et le non-paiement du principal de l’obligation constitue un défaut, bien que, comme le note Bloomberg, cinq jours ouvrables soient accordés si le défaut de paiement est dû à une erreur administrative ou technique. Les détails des garanties n’étaient pas largement connus, car le prospectus de l’obligation n’est pas accessible au public et l’opération n’était pas cotée en bourse. Le fait que le lundi soit un jour férié en Chine ajoute à la marge de manœuvre potentielle.

La nouvelle de la suspension a fait plonger les contrats à terme du S&P dans le rouge après des gains antérieurs, et le Topix japonais a également cassé un gain antérieur…

… et a fait chuter le Hang Seng de Hong Kong de 2,7 %, soit la plus forte baisse en deux semaines, les actions des sociétés pharmaceutiques et technologiques étant en chute libre. À la suite de l’annonce de Merck, Wuxi Biologics a enregistré une chute de 8,1 %, la plus forte depuis le 20 août, tandis que CSPC Pharmaceutical a chuté de 7,1 %. Dans le secteur des technologies, l’indice Hang Seng Tech a étendu sa chute à 2,6 % ; Ping An Healthcare et Alibaba Health l’ont entraîné dans leur chute, avec des baisses d’au moins 6 % chacun.

La suspension d’Evergrande a également eu des répercussions sur les cryptomonnaies, bien que personne, à part une poignée d’algos confus, ne veuille vendre des cryptomonnaies alors que la Chine ne peut plus interdire le bitcoin et que ses pairs l’ont déjà interdit environ 17 fois.

Pourtant, alors que les algos nerveux cherchaient à nouveau Evergrande sur Google, il semble que la Chine ait déjà pris des mesures actives pour sécuriser la faillite à venir, Caillan rapportant que Hopson Development – qui a également été interrompu à Hong Kong ce matin – était prêt à acquérir une participation de 51 % dans Evergrande Property Services pour plus de 40 milliards de dollars de Hong Kong, un modèle pour ce à quoi ressembleront les futurs sauvetages (forcés) fragmentaires du promoteur immobilier insolvable.