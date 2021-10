La Chine a passé une commande massive de tests PCR des mois avant le premier cas officiel de COVID

Plusieurs mois avant les premiers signalements officiels d’un nouveau coronavirus à Wuhan, en Chine, les autorités de la province du Hubei ont passé une commande massive de tests PCR, selon le Nikkei, citant un rapport de chercheurs – dont d’anciens officiers des renseignements – aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Les dossiers d’un site web agrégeant les contrats d’approvisionnement du secteur public révèlent qu’environ 67,4 millions de yuans (10,5 millions de dollars américains aux taux actuels) ont été dépensés pour les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) à partir de mai 2019, soit près du double du total de 2018.

« Les données mensuelles sur les achats montrent un pic des commandes en mai, notamment de la part des acheteurs des CDC et de l’Armée populaire de libération« , selon le rapport.

Le rapport jette un doute supplémentaire sur la ligne officielle de la Chine concernant les origines du virus, un sujet qui a alimenté les tensions entre Pékin et Washington. Les tests PCR, ou réaction en chaîne par polymérase, sont utilisés pour détecter la présence d’une séquence génétique particulière dans un échantillon, et ils ont des applications autres que le test COVID-19. Mais selon le rapport, cette hausse inhabituelle est probablement le signe d’une prise de conscience de la propagation d’une nouvelle maladie dans la région de Wuhan. Les commandes des universités ont doublé, celles du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies ont été multipliées par cinq et celles des bureaux d’expérimentation animale par dix. Les achats des hôpitaux ont diminué de plus de 10 %. -Nikkei « Nous pensons que l’augmentation des dépenses en mai suggère qu’il s’agit de la date de début la plus précoce d’une éventuelle infection », conclut le rapport.

Les achats ont également grimpé en flèche entre juillet et octobre – notamment auprès de l’Université des sciences et technologies de Wuhan, qui a dépensé 8,92 millions de yuans en 2019, soit huit fois plus qu’en 2018.



Les chercheurs notent que l’université, ainsi que les hôpitaux locaux et les autorités de santé publique, sont les premiers à réagir aux épidémies de nouvelles maladies – et que l’implication de ces groupes est la preuve que « l’augmentation des achats était très probablement liée à l’émergence du COVID-19 dans la province du Hubei en 2019. »

« Nous évaluons avec une grande confiance que la pandémie a commencé bien avant que la Chine n’informe l'[Organisation mondiale de la santé] de l’existence du COVID-19. »

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Chine leur a dit que le premier cas symptomatique avait été enregistré le 8 décembre 2019 – cependant, les services de renseignement américains et d’autres agences et chercheurs ont affirmé que le virus circulait bien plus tôt.

« Nous ne pouvons pas dire avec certitude avec seulement » les informations sur les marchés publics, a déclaré Akira Igata, professeur invité à la Tama Graduate School of Business à Tokyo, qui a examiné ces données de manière indépendante, « mais ce sont des informations solides pour faire valoir qu’il y avait une prise de conscience d’une épidémie de virus autour de Wuhan plusieurs mois à six mois avant ce mois de décembre. » « Ce rapport pourrait donner l’occasion aux pays de faire à nouveau pression sur la Chine pour obtenir des informations », a déclaré M. Igata. -Nikkei Nikkei note également que les images satellites des parkings des hôpitaux de Wuhan révèlent une « forte augmentation de l’activité à partir d’août 2019.

Le nouveau rapport jette un doute supplémentaire sur le récit officiel de Pékin, qui a été toute autre chose que communicative au sujet de leurs activités à Wuhan.

« Il n’y a pas eu de partage de données utilisables de la part de la Chine concernant comment et quand le COVID-19 a émergé », a déclaré David Robinson, un auteur du rapport. « La transparence zéro a alimenté beaucoup d’hypothèses, de théories, de désinformation ainsi que des peines de cœur pour les victimes. »