Dans l’Amérique de Joe Biden, une major générale de l’armée américaine s’est plainte sur Twitter de la politique de l’armée concernant les manucures françaises. Au même moment, les Chinois sont occupés à lancer une arme hypersonique qui fait le tour du monde.

Les problèmes de la générale Jo Clyborne n’ont pas leur place sur Twitter alors que les États-Unis continuent de perdre la course aux armes hypersoniques contre la Chine.



la Chine avait fait « des progrès stupéfiants en matière d’armes hypersoniques et était bien plus avancée que ne le pensaient les responsables américains », ont déclaré des sources au Le monde a appris samedi soir que, ont déclaré des sources au Financial Times

En août, l’armée chinoise a lancé une fusée qui a catapulté un véhicule hypersonique en orbite terrestre basse. Il a fait le tour du monde avant de manquer sa cible de seulement deux douzaines de miles, selon trois sources.

Ce dernier test soulève une multitude de questions sur la modernisation militaire rapide de la Chine, qui devance les États-Unis dans la course aux armes hypersoniques.

« Nous n’avons aucune idée de la façon dont ils ont fait cela », a déclaré une quatrième source, faisant référence à la capacité de la Chine à faire voler un véhicule de glissement hypersonique à travers le monde.

Deux sources ont déclaré que la Chine pourrait, en théorie, faire voler l’arme au-dessus du pôle Sud, une région que les systèmes de défense antimissile américains ne couvrent pas.

John Kirby, secrétaire de presse du Département de la Défense, a déclaré que le Pentagone considérait la Chine comme un grand challenger alors que les deux pays s’efforcent de développer et de mettre en service des armes hypersoniques qui volent plusieurs fois plus vite que le son.

« Nous avons clairement exprimé nos inquiétudes quant aux capacités militaires que la Chine continue de rechercher, capacités qui ne font qu’accroître les tensions dans la région et au-delà », a déclaré M. Kirby.

Mais un porte-parole de la Chine, Liu Pengyu, a déclaré que Pékin n’avait aucun intérêt à dominer le monde.

« Nous ne sommes pas du tout intéressés par une course aux armements avec d’autres pays », a déclaré Liu Pengyu. « En revanche, ces dernières années, les États-Unis ont inventé des excuses comme ‘la menace chinoise’ pour justifier leur expansion des armements et le développement d’armes hypersoniques. Cela a directement intensifié la course aux armements dans cette catégorie et gravement compromis la stabilité stratégique mondiale. »

Alors que les armes hypersoniques sont annoncées comme la prochaine arme qui changera la donne pour les armées du monde entier, le dernier test de la Chine suggère que les États-Unis sont en train de perdre la course aux armes hypersoniques, ce qui pourrait expliquer pourquoi le sous-secrétaire à la défense du Pentagone pour la recherche et l’ingénierie, Michael Griffin, a précédemment déclaré que le développement de capacités hypersoniques était « la plus haute priorité technique », selon Defense News.