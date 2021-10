La police britannique abandonne l’enquête sur le prince Andrew malgré ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein

La police britannique a abandonné son enquête sur les allégations selon lesquelles le prince Andrew aurait violé des enfants dans le cadre d’un réseau pédophile d’élite dirigé par Jeffrey Epstein.

La police métropolitaine de Londres a annoncé dimanche qu’elle avait terminé son troisième examen de l’affaire de trafic sexuel d’enfants impliquant le duc d’York, et qu’elle ne prendrait « aucune mesure supplémentaire. »

« Dans le cadre de la procédure, les agents du MPS ont examiné un document publié en août 2021 dans le cadre d’une action civile américaine. Cet examen est terminé et nous ne prenons aucune autre mesure », a déclaré un porte-parole du Met.

Rt.com rapporte : La police faisait référence à une action civile déposée par Guiffre, une femme américaine qui a accusé le duc d’York d’avoir abusé d’elle à trois reprises, notamment au domicile londonien de Ghislaine Maxwell, la maquerelle présumée du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Une photo tristement célèbre montrant le bras d’Andrew sur la taille de Guiffre aurait été prise dans cette maison.

Mme Guiffre affirme qu’elle avait 17 ans lorsqu’elle a été embrigadée par Epstein dans le cadre de son trafic sexuel et qu’elle a été « formée comme esclave sexuelle » par Maxwell.

Le prince a longtemps nié avoir connu Guiffre ou avoir eu des relations sexuelles avec elle, suggérant dans une interview de 2019 à la BBC que la photo où ils posent ensemble était fausse.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle continuerait à « assurer la liaison avec d’autres organismes d’application de la loi qui mènent l’enquête sur les questions liées à Jeffrey Epstein », tout en ne mentionnant pas le nom du prince Andrew.

La révision a été annoncée par le chef du Met, Cressida Dick, en août dernier, peu après que Mme Guiffre ait déposé son action en justice à New York, demandant des dommages et intérêts non spécifiés au Prince Andrew pour agression sexuelle, coups et blessures et détresse émotionnelle.

À l’époque, Cressida Dick avait déclaré que, bien que la police ait déjà examiné deux fois l’affaire Epstein et décidé de ne pas enquêter, elle avait demandé aux agents de « jeter un autre coup d’œil au matériel ». « Personne n’est au-dessus de la loi », a déclaré la commissaire.

La décision de la police londonienne de ne pas poursuivre l’enquête sur le prince Andrew intervient alors que des rapports indiquent que Scotland Yard a interrogé Mme Guiffre au sujet des allégations qu’elle a formulées dans le procès. Le Met n’a ni confirmé ni démenti avoir contacté la femme.

Cette décision intervient alors qu’un juge de New York a autorisé les avocats du prince Andrew à accéder à un accord scellé conclu entre Epstein et Guiffre en 2009. L’équipe juridique du prince a insisté sur le fait que l’accord interdisait à Guiffre de poursuivre toute personne liée à Epstein, déchargeant le prince de « toute responsabilité potentielle ».