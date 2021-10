La Suède suspend indéfiniment le vaccin Moderna après des problèmes cardiaques chez des patients

Les autorités sanitaires suédoises ont maintenant décidé qu’un moratoire sur l’administration du vaccin Moderna à toute personne de moins de 31 ans sera prolongé indéfiniment, a rapporté le UK Daily Mail (la suspension du vaccin Moderna devait se terminer le 1er décembre). La Finlande, l’Islande et le Danemark ont ​​pris des mesures similaires. La Norvège conseille aux hommes de moins de 30 ans de ne pas se faire vacciner avec Moderna.

Pendant des mois, le vaccin Moderna a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de données montrant que les jeunes hommes qui le reçoivent, présentent un risque accru de myocardite , une inflammation du muscle cardiaque, et de péricardite, une inflammation du sac autour du cœur.

L’Agence suédoise de santé publique a déclaré que les données non publiées liant le vaccin Moderna aux deux problèmes de santé signifient qu’il existe « un risque accru d’effets secondaires tels que l’inflammation du muscle cardiaque ou du péricarde ».

Ces données n’ont pas été rendues publiques.

Répondant aux inquiétudes concernant le vaccin Pfizer, dans sa déclaration donnant une autorisation complète, la FDA avait précisé que « les données démontrent des risques accrus, en particulier dans les sept jours suivant la deuxième dose ».

« Le risque observé est plus élevé chez les hommes de moins de 40 ans que chez les femmes et les hommes plus âgés. Le risque observé est le plus élevé chez les hommes de 12 à 17 ans », a déclaré la FDA.

L’agence a noté que « certaines personnes avaient besoin d’un soutien en soins intensifs » et que les informations à long terme sur les risques ne sont pas encore connues.

Traduction Le Média en 4-4-2

Article originale : Sweden Suspends Moderna Shot Indefinitely After Vaxxed Patients Develop Crippling Heart Condition