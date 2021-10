Le chef de la NASA déclare que les OVNIs sont probablement extraterrestres

Le gouvernement dissimule les OVNIs, mais les fonctionnaires ne peuvent pas s’empêcher d’en parler, sans y être invités.

Ce type de la NASA a l’air vraiment sérieux et honnête.

Le dirigeant de la NASA a laissé entendre cette semaine que certains OVNIs pourraient être des formes de vie extraterrestres ou des êtres d’un univers parallèle.

Bill Nelson, qui est l’administrateur de la NASA du président Joe Biden depuis mai, a déclaré mardi qu’il ne savait pas avec certitude ce que sont certains des phénomènes aériens non identifiés vus par les pilotes de la marine. Il a toutefois déclaré : « Nous espérons que ce n’est pas un adversaire ici sur Terre qui dispose de ce genre de technologie ». Il a abordé le sujet de la recherche de la vie extraterrestre et du mystère des OVNIs sans y être invité, après un échange sur ce qui se passerait si un astéroïde massif frappait la Terre.

« Avant que nous ne partions, je n’ai même pas parlé de la recherche de la vie extraterrestre. Que pensez-vous que nous fassions sur Mars ? Nous recherchons la vie. Cela fait partie de la mission de la NASA. C’est ce que ce télescope va chercher. Y a-t-il d’autres planètes ailleurs où il y a de la vie ? » a déclaré Nelson vers la fin d’une discussion d’une heure avec Larry Sabato du Center for Politics de l’Université de Virginie. « Je sais que ce que vous avez vu est ce que ces pilotes de la Marine ont vu en 2004, et il y a eu quelque 300 observations depuis lors ».

Nelson a déclaré que « j’ai parlé à ces pilotes, et ils savent qu’ils ont vu quelque chose, et que leurs radars se sont verrouillés dessus, et puis tout d’un coup, c’était ici », en regardant vers le bas, « sur la surface et puis c’est là », en pointant vers le haut.

« Et ils ne savent pas ce que c’est, et nous ne savons pas ce que c’est. Nous espérons que ce n’est pas un adversaire ici sur Terre qui possède ce genre de technologie. Mais c’est quelque chose. Et donc, c’est une mission que nous cherchons constamment – quoi, qui est là dehors ? Qui sommes-nous ? Comment sommes-nous arrivés ici ? Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Comment nous sommes-nous développés ? Comment nous sommes-nous civilisés ? Et ces mêmes conditions existent-elles dans un univers qui compte des milliards d’autres soleils dans des milliards d’autres galaxies – c’est tellement vaste que je ne peux pas le concevoir », a-t-il poursuivi.