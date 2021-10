Le naufrage politique de Joe Biden

Alors que l'on vient d'apprendre que plus d'Américains sont morts du virus Covid-19 (en neuf mois) qu'au cours de l'année 2020 en entier (et il n'y avait pas de vaccin en 2020 !), un sondage fracassant vient d'être publié par l'institut Quinnipiac, confirmant le naufrage complet des premiers mois de la présidence de Joe Biden.

Un institut de sondage favorable à la gauche américaine

Cet institut de sondage est pourtant connu pour être très favorable à la gauche, en recourant à une technique courante de surreprésentation des sympathisants démocrates dans les échantillons des personnes sondées ("oversampling").

En octobre 2018, il annonçait, entre autres, que le candidat démocrate au poste de gouverneur de la Floride allait l'emporter avec sept points d'avance sur le républicain Ron DeSantis (ce dernier ayant finalement gagné et étant désormais un candidat potentiel républicain à l'élection présidentielle de 2024). Deux ans plus tard, ce même institut prédisait que Joe Biden remporterait le vote populaire de l'élection présidentielle avec 11 % d'avance sur Donald Trump (in fine, ce fut 1,3 % d'avance).

L'effet d'une bombe

En dépit d'une surreprésentation officiellement reconnue de 5 % des sondés démocrates (soi-disant pour prendre en compte les résultats des dernières élections nationales), le sondage publié tout récemment par l'institut Quinnipiac a fait l'effet d'une bombe dans les médias.

Huit mois seulement après sa prise de fonctions, l'action du président Joe Biden ne reçoit l'approbation ("approval ratings") que de 38 % des sondés alors que 55 % des sondés sont en désaccord ("disapprove"). Au printemps dernier, le même sondage donnait 65 % d'approbation contre 40 % de désapprobation. La chute en l'espace de trois mois est brutale.

Un président très impopulaire

Joe Biden est donc "sous l'eau" ("under water") à hauteur de 17 %, ce qui en fait l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire récente des États-Unis.

Vers une défaite électorale historique en 2022 des démocrates

Pire, les électeurs qui se déclarent "indépendants" (c'est-à-dire ceux-là même qui font et défont les élections en départageant les deux blocs d'électeurs démocrates et républicains, représentant environ chacun 35 % de l'électorat) sont 60 % à désapprouver l'action du président (contre 32 % qui l'approuvent).

Si cette tendance auprès de l'électorat centriste perdure jusqu'aux élections de mi-mandat de novembre 2022, le parti démocrate peut s'attendre à une déroute électorale historique.

67 % des électeurs blancs rejettent Joe Biden

L'analyse détaillée des données de ce sondage est désastreuse pour la gauche américaine. Ainsi, Joe Biden est en territoire négatif auprès de toutes les tranches d'âge, et notamment auprès des jeunes (sous l'eau à 12 % auprès des 18/34 ans), à l'exception des personnes âgées (49 % des plus de 65 ans approuvant son action contre 48 % qui la désapprouvent).

Le score du président obtenu auprès des hommes blancs est particulièrement pitoyable, 67 % d'entre eux désapprouvant ses actions (contre seulement 27 % les approuvant).

Le vote crucial des ouvriers

Les électeurs blancs sans diplôme universitaire sont même encore plus nombreux (69 % !) à rejeter l'action du président. De tels résultats auprès de l'électorat ouvrier américain présagent un bain de sang électoral pour les démocrates dans les États clefs industriels de la "Rust Belt" (Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Wisconsin...)

Joe Biden perd même le soutien des hispaniques

Même auprès de l'électorat hispanique, Joe Biden réussit l'exploit d'être sous l'eau à 9 %, ce qui est du jamais vu pour un président démocrate (51 % désapprouvent contre 42 % qui approuvent).

La crise humanitaire et sanitaire provoquée par l'ouverture totale de la frontière avec le Mexique adoptée par Joe Biden et Alejandro Mayorkas, son ministre de l'Intérieur, laisse des traces.

De nombreux sièges de membres de la Chambre des représentants devraient basculer à droite en 2022 dans les circonscriptions des États mitoyens directement touchés comme l'Arizona ou le Texas.

Il n'y a finalement que les électeurs noirs qui apprécient l'action du président, avec un taux d'approbation de 66 %.

La question qui tue

Finalement, la situation catastrophique dans laquelle se trouve actuellement la gauche américaine est bien résumée dans la réponse des sondés à la question plus générale : Joe Biden et son gouvernement sont-ils compétents ? Non, répondent-ils à 55 %.

La nouvelle idée de Joe Biden pour se rendre populaire

Tout n'est pas perdu. Joe Biden a trouvé tout récemment une nouvelle idée pour se rendre populaire.

Le projet de loi de finances pour 2022 - qui prévoit une augmentation massive des impôts frappant les particuliers et les entreprises - propose également, il fallait y penser, un doublement de la taille actuelle de l'IRS (l'administration fiscale fédérale américaine), par le biais d'une augmentation de 79 milliards de dollars de son budget et du recrutement de 87 000 nouveaux inspecteurs. Et, pour couronner le tout, il est même prévu de contraindre les banques américaines à transmettre au fisc les informations concernant tout encaissement ou débit de plus de 600 $ de leurs clients.