Le pape demande « Au nom de Dieu ! » que la Silicon Valley censure les fausses informations et théories du complot

Après que le Vatican a ordonné à tous ses employés de se faire vacciner sous peine de ne toucher aucun salaire, le pape François appelle purement et simplement Facebook, Twitter… à censurer les fausses informations, les théories du complot. Et tout ça « Au nom de Dieu ! »



Le pape a fait ces remarques lors d’une Rencontre mondiale des mouvements populaires, une organisation créée pour promouvoir la « justice sociale » et lutter contre le racisme avec l’aide de chefs religieux.



« Au nom de Dieu, je demande aux géants de la technologie d’arrêter d’exploiter la faiblesse humaine, la vulnérabilité des gens, au nom du profit sans se soucier de la propagation des discours de haine, des fausses informations, des théories du complot et de la manipulation politique », a-t-il déclaré.



Le pape François a également invoqué le terme « post-vérité », qui a été inventé par les médias de l’establishment après qu’ils ont commencé à perdre leur monopole du contrôle de la communication après l’élection de Donald Trump.



Le leader catholique pense apparemment qu’il est chrétien et pieux de donner aux GAFAM le pouvoir de mettre un terme à la liberté d’expression.



Ce n’est pas surprenant étant donné sa position précédente sur la liberté d’expression en réponse au massacre des dessinateurs de Charlie Hebdo, lorsqu’il s’est rangé du côté rhétorique des terroristes qui les ont assassinés de sang-froid.



En réalité, chacune de ses actions et de ses positions a servi à faire avancer le système de bête mondialiste anti-Christ pour lequel il est une marionnette consentante.



Il ne fait aucun doute que le pape répondrait à de telles affirmations en les qualifiant de « théories du complot » et de « discours de haine ».



Traduction Le Média en 4-4-2



