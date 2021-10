Le vaccin contre le covid ne provoquera pas l’infertilité, mais l’infection par le virus le pourrait bien, selon des experts

Les experts en reproduction affirment qu’il n’y a « aucune preuve » que l’un des vaccins Covid puisse causer des problèmes de fertilité.

Ils ajoutent toutefois que le fait de tomber gravement malade à cause du virus peut causer des problèmes, ce qui rend la vaccination d’autant plus importante.

Selon le Dr Jennifer Kawwass, endocrinologue de la reproduction et professeur associé à la faculté de médecine de l’université Emory à Atlanta : « Il existe des preuves suggérant que l’infection par le SARS-CoV-2 peut avoir un impact sur la fertilité masculine, la fertilité féminine et certainement sur la santé de la grossesse d’une personne infectée ».

Elle a également précisé qu' »il n’y a simultanément aucune preuve que le vaccin ait un quelconque impact négatif sur la fertilité masculine ou féminine. »

NBC rapporte : Les chercheurs ont étudié les effets du Covid sur le système reproducteur humain depuis le début de la pandémie. Bien qu’il n’y ait aucune preuve que le Covid puisse être transmis sexuellement, la recherche suggère que les cellules du système reproducteur sont des cibles possibles pour le virus, car elles portent certains des récepteurs auxquels le coronavirus doit se lier pour pénétrer dans les cellules.

L’idée qu’un virus puisse causer l’infertilité n’est pas sans précédent. « Nous avons des preuves historiques que certains virus sont plus susceptibles d’avoir un impact sur la fertilité masculine ou féminine », a déclaré Kawwass.

Par exemple, les infections au papillomavirus humain (HPV), à l’hépatite B, à l’hépatite C et au VIH ont toutes été liées à une baisse de la fertilité. On ne sait toutefois pas si un virus respiratoire, comme le coronavirus, pourrait avoir le même effet. Mais le fait que les organes reproducteurs masculins et féminins possèdent les récepteurs ciblés par le virus Covid signifie qu’il est tout à fait plausible que le virus puisse causer des problèmes de fertilité, a-t-elle ajouté.

De plus, les symptômes du Covid – principalement une fièvre supérieure à 102 degrés Fahrenheit pendant au moins trois jours – sont connus pour causer des problèmes de fertilité, surtout chez les hommes.

Selon un récent article de synthèse publié dans la revue Reproductive Biology, les infections modérées à graves par Covid ont entraîné une diminution du nombre de spermatozoïdes, une inflammation testiculaire, une inflammation du canal spermatique et des douleurs testiculaires chez les hommes en âge de procréer. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des complications courantes de Covid en particulier, ces effets sont souvent associés à une baisse de la fertilité, et sont suffisants pour amener les scientifiques à émettre l’hypothèse que le Covid pourrait causer des problèmes de fertilité chez les hommes, ce qui justifie des recherches supplémentaires dans ce domaine.

La Dre Eve Feinberg, endocrinologue de la reproduction et professeur associé à l’Université Northwestern, travaille tous les jours avec des patients ayant des problèmes de fertilité. Elle a déclaré que, bien qu’elle ne pense pas que le virus lui-même conduise directement à l’infertilité, elle a remarqué que certains de ses patients masculins ont connu l’infertilité en raison d’un faible nombre de spermatozoïdes après avoir eu Covid. « Mais il est trop tôt et très difficile de dire s’ils avaient ou non un faible nombre de spermatozoïdes avant l’infection par le Covid », a-t-elle ajouté.

Les symptômes de la maladie, plutôt que le virus lui-même, pourraient être les coupables lorsqu’il s’agit de causer des problèmes de fertilité.

« Toute infection, en particulier une infection qui implique de la fièvre, peut affecter la production de sperme et l’ovulation », a déclaré le Dr Marcelle Cedars, endocrinologue de la reproduction et directrice du Center for Reproductive Health de l’Université de Californie à San Francisco. Il n’y a aucune preuve que Covid soit différent de cela, a-t-elle ajouté.

La plupart des recherches sur le Covid et ses effets sur la fertilité se sont concentrées sur les hommes, mais les quelques études menées sur les femmes ont montré que ni le virus ni ses symptômes ne semblent avoir un impact majeur sur la menstruation ou les cycles hormonaux.