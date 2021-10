Les dessous de la nouvelle crise diplomatique entre Alger et Paris

Les déclarations du 30 septembre d’Emmanuel Macron et rapportées le 2 octobre par le journal Le Monde, évoquant le système politique algérien et la colonisation de l’Algérie par la France (1830-1962), ont déclenché une nouvelle crise diplomatique entre les deux pays. En effet, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé, le jour-même de la diffusion des propos du Président français, le rappel immédiat pour "consultations" de l’ambassadeur d’Algérie à Paris, Mohamed Antar-Daoud, et la fermeture de l’espace aérien du pays aux avions militaires français de l’opération Barkhane au Mali, espace qu’ils étaient autorisés à survoler depuis 2013. Le dimanche 10 octobre, lors d’un entretien télévisé, le Président Abdelmadjid Tebboune avait conditionné le retour de son ambassadeur à Paris au "respect total de l’État algérien et de l’Algérie", soulignant que "la France doit oublier que l’Algérie était une colonie".

Qu’a dit le Président français? Lors de son intervention à l’Élysée devant 18 jeunes issus de familles ayant intimement vécu la guerre d’Algérie (1954-1962), Macron avait dénoncé une "histoire officielle […] totalement réécrit[e] qui ne s’appuie pas sur des vérités"mais sur "un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France". Et d’ajouter que "la nation algérienne post-1962 s’est construite sur une rente mémorielle et qui dit: +Tout le problème, c’est la France+". Dans le même sens, il a indiqué qu’"il y avait de précédentes colonisations. Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu’a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu’elle a joué en Algérie et la domination qu’elle a exercée". Enfin, le chef de l’État français a précisé qu’il "ne parl[ait] pas de la société algérienne dans ses profondeurs mais du système politico-militaire qui s’est construit sur cette rente mémorielle. J’ai un bon dialogue avec le Président Tebboune, mais je vois qu’il est pris dans un système qui est très dur".

Pour éclaircir toutes ces questions, Sputnik a sollicité Soulaimane Cheikh Hamdi, expert mauritanien en sécurité internationale, spécialiste du Sahel ainsi que chercheur en géopolitique et politiques de défense. Pour lui, "outre les enjeux électoraux qui sont évidents dans cette nouvelle polémique, il n’en demeure pas moins que ce sont les questions géopolitiques, sécuritaires et géostratégiques au Maghreb, au Sahel et en Afrique qui expliqueraient le mieux cette attaque de la part du Président français, et ce pour plusieurs raisons".

