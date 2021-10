Les deux personnes les plus riches pourraient mettre fin à la faim dans le monde… Si elles le voulaient bien

Selon le directeur de l’Organisation des Nations unies pour la pénurie alimentaire, seulement six milliards de dollars suffiraient à résoudre la faim dans le monde. Une bouchée de pain pour les ultra-riches.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, David Beasley, n’y est pas allé de main morte lors de son interview accordée à CNN concernant les milliardaires. Selon lui, ces derniers devraient intensifier leurs efforts « de manière ponctuelle » pour lutter contre la faim dans le monde. Les montants nécessaires à cette cause sont dérisoires en comparaison de la fortune de certains ultra-riches, notamment Elon Musk et Jeff Bezos, les deux personnes les plus fortunées au monde.

« 6 milliards de dollars pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous de les atteignons pas. Ce n’est pas compliqué », a-t-il ainsi lancé à la journaliste Becky Anderson. Pour des personnalités telles que les fondateurs de Tesla et d’Amazon, ce montant ne représente en effet pas grand-chose. Leurs fortunes respectives sont estimées à 196 milliards et 287 milliards de dollars. Six milliards de dollars ne représentent que 2% de la fortune d’Elon Musk et 4% pour Jeff Bezos. S’ils s’y mettent à deux, cela ne leur coûterait que 3 milliards de dollars chacun.

Une « tempête parfaite »

Alors que plusieurs crises se sont abattues sur le monde ces derniers temps – la pandémie de coronavirus et le changement climatique qui se poursuit –, créant une « tempête parfaite », la famine dans le monde devrait s’accroitre, touchant de nouvelles régions. De plus en plus de personnes aux quatre coins du globe risquent de souffrir de la faim si rien de concret n’est fait.

Sans argent, la tâche des organisations humanitaires telles que la PAM est beaucoup plus compliquée. Elles manquent de moyens et ne peuvent tout simplement pas acheminent la nourriture vers ceux qui en ont besoin.