Les factures d’électricité en Italie ont augmenté de près de 30 % depuis vendredi

La facture d’électricité des ménages augmentera de 29,8 % pour la famille type et celle du gaz de 14,4 %, a confirmé l’autorité italienne de régulation de l’énergie, l’Arera, dans un communiqué de presse la semaine dernière. Les nouveaux tarifs nationaux sont entrés en vigueur vendredi, au début du quatrième trimestre de 2021. Cette augmentation intervient dans un contexte de flambée des coûts de l’énergie en Europe, et au-delà.

La hausse des prix répercutée sur les consommateurs italiens pourrait avoir atteint 45 %, selon M. Arera, si le gouvernement n’était pas intervenu pour plafonner la nouvelle hausse des tarifs.

La semaine dernière, le gouvernement italien a annoncé des mesures d’un coût de trois milliards d’euros visant à limiter une hausse plus importante des prix de l’énergie pour les consommateurs.

En plus de maintenir le coût pour la plupart des familles en dessous de 30 % et de 15 %, les mesures gouvernementales maintiendront les coûts supplémentaires à zéro pour les personnes les moins aisées, notamment les ménages dont le revenu est inférieur à 8 265 euros, les familles avec au moins 4 enfants à charge dont le revenu est inférieur à 20 000 euros, les personnes qui perçoivent une pension d’État ou une allocation de chômage, et les personnes gravement malades, rapporte Sky TG24.

Les mesures réduisent également la « charge générale » sur les factures de gaz pour tous au cours du dernier trimestre de 2021, et sur l’électricité pour les familles et certaines petites entreprises.

Lire la suite