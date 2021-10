Les forets évoluent, les hommes s'éteignent

Alors que les villes commencent à mettre en place des stratégies pour s’adapter à des températures qui seront toujours plus élevées, et à des épisodes climatologiques de plus en plus intenses, les spécialistes forestiers commencent à estimer quelles essences d’arbres vont survivre, sur une planète devenue plus hostile. L'Office nationale des forêts (ONF) étudie concrètement à Orléans, l’adaptation d’un conifère à croissance très rapide venu de Chine, le métaséquoia.

En France, les forêts de pin sylvestre ou de chêne pourront être remplacés par le sapin d'eau chinois

Les forêts françaises, de pins sylvestres et de chênes, commencent à souffrir de l’augmentation des températures. Les arbres perdent leur écorce. Face au risque qu’ils ne résistent pas au climat de la France de 2050, et qu’on finisse par manquer de forêts, l’ONF veut anticiper et mettre en place des solutions qui éviteraient un tel scénario, comme remplacer les forêts actuelles par d’autres plus adaptées. Bertrand Munch, directeur général de l'ONF, qui gère 25 % des forêts françaises, explique pour Francetvinfo, que l’intervention de l’Homme est indispensable à ce changement : "La forêt ne va pas s'adapter toute seule, il faut oser intervenir".

En 2050, l'ancestral chêne sessile sera menacé d'extinction dans une large partie du pays, surtout en Centre-Val-de-Loire

Des cartes pour prévoir le risque pour des espèces ont été élaborées par l’ONF. Selon l’organisme, plusieurs zones seront fatales pour des espèces ancestrales françaises comme le chêne sessile. Pour identifier les essences mieux adaptées, outre les métaséquoia, le projet ClimEssences, propose une gigantesque base de données pour mieux connaître les essences (espèces forestières arborées) et leur compatibilité avec les différentes régions.