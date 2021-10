Les prix mondiaux des denrées alimentaires atteignent leur plus haut niveau depuis une décennie (et ce n'est qu'un début)

Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont scandaleusement élevés, et les choses ne semblent pas près de changer. Jeudi, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dont le siège est à Rome, a publié des données mensuelles sur l’état des prix des denrées alimentaires. Ces données montrent que les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en septembre, atteignant ainsi le niveau le plus élevé de la décennie, grâce à la hausse des prix des céréales et des huiles végétales.

L’indice FAO des prix alimentaires (FFPI), qui mesure la variation mensuelle des prix internationaux d’un panier de produits alimentaires (notamment les céréales, les huiles végétales, les produits laitiers, la viande et le sucre), a augmenté de 1,2 % en septembre pour atteindre 130 points et 32,8 % de plus qu’en septembre 2020.