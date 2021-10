Mark Zuckerberg a détourné 419 millions de dollars pour contribuer à l’élection de Biden en 2020

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a injecté des centaines de millions de dollars de son propre argent dans des groupes pro-démocrates qui ont aidé Joe Biden à remporter l’élection de 2020, selon des rapports.

Mark Zuckerberg, 37 ans, et sa femme Priscilla Chan, 36 ans, ont donné la somme énorme de 420 millions de dollars à des organisations à but non lucratif qui ont aidé à l’administration et à l’infrastructure de l’élection présidentielle dans les comtés dirigés par des démocrates.

Les magnats multimilliardaires de la grande technologie ont versé 419,5 millions de dollars au Center for Technology and Civic Life (CTCL) et au Center for Election Innovation and Research (CEIR), des organisations à but non lucratif qui ont accordé des subventions afin de favoriser la participation des électeurs démocrates.

Nypost.com rapporte : Chaque subvention du CTCL et du CEIR décrivait en détail les conditions dans lesquelles l’argent devait être utilisé.

Il ne s’agit pas d’une question de démocrates dépensant plus que les républicains. Le financement privé de l’administration électorale était pratiquement inconnu dans le système politique américain avant l’élection de 2020.

Les gros fonds du CTCL et du CEIR n’avaient rien à voir avec le financement traditionnel des campagnes, le lobbying ou les autres dépenses liées aux élections modernes de plus en plus coûteuses. Il avait à voir avec le financement de l’infiltration des bureaux électoraux au niveau des villes et des comtés par des militants de gauche et l’utilisation de ces bureaux comme plateforme pour mettre en œuvre des pratiques administratives, des méthodes de vote et des accords de partage de données préférés, ainsi que pour lancer des campagnes de sensibilisation intensives dans des zones lourdes en électeurs démocrates.

Par exemple, le CTCL/CEIR a financé des « conseillers en vote » dans le Wisconsin pour « aider les électeurs, potentiellement devant leur porte, pour répondre à leurs questions, les aider à soigner leur bulletin de vote … et assister à la signature des bulletins de vote par correspondance », et une agence de travail temporaire affiliée à Stacey Abrams, appelée Happy Faces, pour compter les votes dans le chaos de la nuit électorale dans le comté de Fulton, en Géorgie.

Le CTCL a exigé la promotion du vote universel par correspondance en suspendant les lois électorales, en prolongeant les délais qui favorisent le vote par correspondance au détriment du vote en personne, en augmentant considérablement les possibilités de « purification des bulletins de vote », d’envois massifs coûteux et d’autres programmes somptueux de « sensibilisation communautaire » dirigés par des activistes privés.

Le CTCL a favorisé la prolifération de boîtes de dépôt privées non surveillées (ce qui a créé d’importants problèmes de chaîne de possession) et des possibilités de nouvelles formes de » propagande électorale par bulletin de vote postal « , a permis la soumission de nombreux bulletins douteux après le jour de l’élection et a créé des possibilités de récolte illégale de bulletins.

Le CTCL a considérablement augmenté le financement du personnel temporaire et des travailleurs électoraux, ce qui a favorisé l’infiltration des bureaux de vote par des militants du Parti démocrate rémunérés, coordonnée par un réseau complexe d’organisations à but non lucratif de gauche, de plateformes de médias sociaux et d’influenceurs électoraux sur les médias sociaux.

La quantité d’argent supplémentaire que ces groupes ont déversé dans les bureaux électoraux des zones de vote démocrate était vraiment stupéfiante. Pour mettre cela en perspective, les fonds de contrepartie fédéraux et étatiques pour les dépenses électorales liées au COVID-19 en 2020 ont totalisé 479,5 millions de dollars.

L’argent du CTCL et du CEIR s’élevait à 419,5 millions de dollars.

Ces deux organisations privées à but non lucratif ont été responsables d’une augmentation de 85 % du financement électoral supplémentaire total – et cette largesse a été concentrée dans un nombre relativement faible de municipalités fortement démocrates.

Bien que le CTCL et le CEIR soient des sociétés 501(c)(3) non partisanes, nos recherches suggèrent que les dépenses effectuées en 2020 étaient hautement partisanes dans leur distribution et leurs effets.

Sur les 25 subventions accordées par le CTCL aux villes et comtés d’Arizona, de Géorgie, du Michigan, de Caroline du Nord, de Pennsylvanie, du Texas et de Virginie, d’un montant d’un million de dollars ou plus, 23 sont allées à des régions gagnées par Biden en 2020. L’un des deux comtés remportés par Donald Trump, le comté de Brown, dans le Wisconsin, a reçu environ 1,1 million de dollars, soit moins de 1,2 % des 87,5 millions de dollars que le CTCL a versés à ces 25 principaux bénéficiaires.

Mais même dans le comté de Brown, au Wisconsin, où se trouve la ville fortement démocrate de Green Bay, les disparités de financement sont flagrantes. La législature du Wisconsin a fourni environ 7 dollars par électeur à la ville de Green Bay pour gérer ses élections de 2020. Les comtés ruraux du Wisconsin ont reçu environ 4 dollars par électeur.

Les fonds du CTCL ont permis d’augmenter les ressources de Green Bay, qui vote pour les démocrates, à 47 dollars par électeur, alors que la plupart des zones rurales recevaient toujours les mêmes 4 dollars par électeur. Des disparités de financement similaires se sont produites près de Detroit, Atlanta, Philadelphie, Pittsburgh, Flint, Michigan, Dallas, Houston et d’autres villes qui ont reçu des dizaines de millions de dollars de fonds du CTCL.

Une analyse préliminaire montre que ce ciblage partisan du financement du CTCL s’est répété dans les États du champ de bataille à travers le pays. Notre première étude de cas, cependant, examine l’effet des dépenses du CTCL sur le scrutin de 2020 au Texas.

La figure ci-dessous montre les comtés qui ont reçu des dépenses du CTCL classées par dépenses du CTCL par habitant au Texas. Comme on peut facilement le constater, les comtés ayant les niveaux de dépenses du CTCL par habitant les plus élevés étaient des comtés démocrates.

Il convient de noter que le comté de Tarrant, qui contient Fort Worth, est répertorié comme un comté républicain mais a basculé démocrate en 2020. Les comtés exurbains de DFW, Denton et Collin, qui sont solidement républicains, ne sont pas inclus ici car ils n’ont reçu aucun financement du CTCL.

Le financement et la gestion des élections ont toujours été une fonction gouvernementale, et non une fonction privée, et ce pour une bonne raison. Les organisations privées ne sont pas soumises aux règles applicables aux employés et aux institutions publiques – elles ne sont pas tenues de tenir des audiences publiques, ne peuvent pas être contrôlées par le biais de demandes de documents ouverts et d’autres mécanismes de transparence administrative et financière, ne sont pas soumises aux contrôles et équilibres normaux du processus gouvernemental et ne sont pas responsables devant les électeurs si le public désapprouve leurs actions.

L’effet pratique de ces disparités massives de financement des bureaux électoraux, manipulées par le secteur privé, a été de créer un système électoral « fantôme » avec un biais structurel intégré qui favorise systématiquement les électeurs démocrates par rapport aux électeurs républicains. L’afflux massif de fonds a essentiellement permis à Biden d’obtenir le droit de vote à l’intérieur du système électoral, plutôt que de tenter de l’influencer de l’extérieur.

Nous appelons cela l’injection d’un biais structurel dans l’élection de 2020, et notre analyse montre qu’elle a probablement généré suffisamment de votes supplémentaires pour que Biden obtienne une victoire au Collège électoral en 2020.

Nos résultats préliminaires en Géorgie et au Wisconsin suggèrent un impact similaire sur la marge de vote de Biden à partir des dépenses du CTCL. Et les dépenses dans ces États étaient probablement suffisamment importantes et ciblées pour les faire basculer dans la colonne de Biden.

Ce projet de recherche et d’analyse aboutira à la création d’une carte électorale contrefactuelle basée sur les résultats combinés de notre analyse État par État. Elle reflétera ce à quoi les résultats des élections auraient ressemblé après le dépouillement du dernier bulletin de vote légal si le CTCL et le CEIR n’avaient pas dépensé leurs 419,5 millions de dollars en 2020.

Nous avons de bonnes raisons d’anticiper que les résultats de notre travail montreront que l’implication du CTCL et du CEIR dans l’élection de 2020 a donné lieu à une élection qui, bien que libre, n’était pas équitable. L’élection de 2020 n’a pas été volée – elle a probablement été achetée avec de l’argent versé à travers des failles juridiques.