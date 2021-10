Pourquoi le président Biden prononce-t-il des discours avec un faux décor de la Maison Blanche ?

Lorsque le président Biden s’est adressé à la nation mercredi, les téléspectateurs ont remarqué que quelque chose n’allait pas.

En effet, Biden ne diffusait pas depuis l’aile ouest, mais était assis de l’autre côté de la rue dans un décor spécialement conçu pour les vidéoconférences et les interviews.

Si les critiques ont rapidement souligné l’aspect bon marché de ce décor et se sont demandé pourquoi il était nécessaire, il n’est pas certain que Biden l’ait remarqué ou non.

La reconstitution numérique de la scène de la Maison Blanche, mise en scène en face de la véritable Maison Blanche, n’a même pas eu son logiciel mis à jour pour refléter la réalité d’un Washington DC en automne.

RT rapporte : Biden était assis à son bureau, avec le drapeau américain d’un côté et une fenêtre qui semblait donner sur le jardin des roses de la Maison Blanche de l’autre. On pourrait également supposer que le jardin est en fleurs en ce moment – sauf qu’il s’agit d’une projection numérique sur la fenêtre, qui a été changée par le passé, et peu de gens ont été convaincus.

« Le décor a été construit en face de la Maison Blanche, dans l’Executive Office Building », a expliqué Charlie Spiering, correspondant de Breitbart à la Maison Blanche, ce qui a suscité encore plus de questions sur ce décor « bizarre ».

« Susan Rice était sur le plateau de @netflix….comment a-t-elle pu se tromper autant sur cette scène ? » a tweeté Richard Grenell, ancien responsable de l’administration Trump, en réaction à l’aspect croustillant du plateau.

« Question sérieuse ? Est-ce qu’ils laissent Biden entrer à la Maison Blanche ? » a demandé un autre utilisateur en plaisantant.

Biden s’était déjà rendu sur le même plateau pour recevoir publiquement sa piqûre de rappel du vaccin contre le Covid-19, bien qu’il l’ait également utilisé à d’autres occasions. Le plateau se trouve dans l’auditorium South Court de l’Eisenhower Executive Office Building, qui se trouve en face de la Maison-Blanche.