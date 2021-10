Quels sont les fruits les plus pollués par les pesticides ?

Bien que les réglementations soient de plus en plus strictes, l'usage des produits phytosanitaires est encore très répandu en Europe. La preuve avec les travaux d'une ONG, qui montrent notamment que près de neuf oranges ou grappes de raisins sur dix sont pollués par de nombreux pesticides nocifs pour la santé et l'environnement.

En effet, ce sont bien les oranges et les raisins qui sont les fruits les plus contaminés par les pesticides. En analysant les végétaux vendus sur les étals des marchés britanniques, l’ONG Pesticide Action Network a découvert des résidus de 122 pesticides différents dans les douze fruits ou légumes les plus pollués. Des produits phytosanitaires classés comme toxiques pour la santé et l’environnement : 61 % d’entre eux sont même considérés comme « hautement dangereux ». Quarante-sept contiennent des toxiques cancérigènes, 15 des substances toxiques pour l’environnement et 17 sont des inhibiteurs pouvant altérer le système respiratoire.



Au palmarès des fruits ou légumes les plus pollués, signalons, dans l'ordre, les raisins et les oranges (pollués dans près de 90 % des cas), les fruits secs (80 %), les poires (73 %), les haricots (35 %) et la laitue (23 %).

Laver les végétaux au bicarbonate de soude ou les éplucher pour éliminer un maximum de pesticides



Si laver les fruits et légumes concernés permet de réduire la quantité de résidus ingérés, impossible de les en débarrasser totalement ; certains produits phytosanitaires parviennent en effet à franchir les peaux les plus épaisses. Pour une meilleure efficacité, on pourrait plonger les fruits et légumes pendant une quinzaine de minutes dans une solution de bicarbonate de soude. Cette option n’étant cependant pas la plus simple à mettre en œuvre au quotidien, reste à privilégier l’achat de fruits et de légumes cultivés en agriculture biologique. L'objectif étant d'éviter de devoir éplucher les fruits ou les légumes car c'est bien souvent leur peau qui contient nombre de vitamines et minéraux, qu’il est dommage de perdre.