Si tu possèdes une chiffonnette Apple à 25 euros, c'est que tu as réussi ta vie

Passée inaperçue pendant la conférence d'Apple, la chiffonnette est sans aucun doute la nouveauté la plus inattendue.

La dernière keynote Apple a été riche en annonces avec la présentation des AirPods 3, des puces M1 Pro et M1 Max et de la dernière génération de MacBook Pro. Un produit en revanche n’a pas fait les gros titres, ce qui est étonnant compte tenu de son excellente rétrocompatibilité, il s’agit de la première chiffonnette conçue et développée par la marque à la Pomme.

Ne mélangeons pas les torchons et les chiffonnettes

Non, ce n’est pas une blague… Apple propose bien à la vente un petit chiffon logoté pour nettoyer les iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch ou Pro Display. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne nécessite pas de mise à jour pour fonctionner, la moins bonne c'est qu'il n'est pas compatible avec l'ensemble des iPhone. En effet, les modèles sortis avant l'iPhone SE de 1er génération ne sont pas référencés sur le site d'Apple. Le nettoyage se fera donc à vos risques et périls.

n peut lire dans le descriptif qu’il est constitué d’un matériau non abrasif, et qu’il fonctionne aussi avec les écrans en verre nano-texturé « de façon efficace et sûre ». Évidemment, l’excellence à un prix : comptez 25,00€ pour la chiffonnette frappée de la Pomme. Avec une mention spéciale pour le coloris assorti au châssis métal des MacBook.

Au passage, si vous avez craqué pour la lingette, vous serez peut-être intéressés par le kit de roulettes pour le Mac Pro à 849€ ou par le livre Apple design à 399$.