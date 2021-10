Suivant la Suède, la Finlande suspend l'utilisation du vaccin anti-Covid-19 de Moderna chez les jeunes hommes

"Une étude nordique menée en Finlande, en Suède, en Norvège et au Danemark suggère que les hommes de moins de 30 ans ayant été vacciné avec le vaccin Spikevax de Moderna présentent un risque légèrement accru de développer une myocardite (inflammation du muscle cardiaque-NDLR)", a déclaré Mika Salminen, le directeur de l'institut finlandais de la santé.

Alors que la vaccination est ouverte à partir de 12 ans en Finlande, les jeunes hommes y seront donc vaccinés avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BionTech, a-t-il précisé.

Les données préliminaires de cette étude - qui n'a pas encore été publiée - ont déjà conduit les autorités sanitaires suédoises et danoises à restreindre mercredi le recours à ce vaccin.