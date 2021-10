Un antidépresseur peu coûteux réduit de plus de 30 % les hospitalisations liées au COVID-19 : Selon une nouvelle étude

Selon une étude publiée dans The Lancet Global Health , un antidépresseur peu coûteux a permis de réduire de plus de 30 % le risque d’hospitalisation chez les adultes à haut risque récemment diagnostiqués avec le COVID-19.

L’étude, intitulée « Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency care and hospitalisation among patients with COVID-19 : the TOGETHER randomised, platform clinical trial », a été publiée le 27 octobre.

La fluvoxamine est un médicament approuvé par la FDA qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Il agit en augmentant l’activité de la sérotonine – une hormone clé qui stabilise l’humeur et les sentiments de bien-être d’une personne – dans le cerveau et est généralement utilisé pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et la dépression, selon les National Institutes of Health (NIH).

Le médicament aurait également la capacité de réduire l’inflammation, bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour le déterminer.

Des chercheurs brésiliens ont analysé 1 497 adultes brésiliens symptomatiques à haut risque confirmés positifs pour le SARS-CoV-2, y compris des patients de 11 sites cliniques du pays présentant un facteur de risque connu d’évolution vers une maladie grave.

Sur les quelque 1 500 patients, 741 se sont vu prescrire 100 mg de fluvoxamine deux fois par jour pendant 10 jours et 756 ont reçu un placebo.

Parmi les participants ayant reçu le médicament, 79 (11 %) ont dû être hospitalisés pour recevoir des soins médicaux, contre 119 (16 %) dans le groupe placebo.

Les chercheurs ont déclaré que leur analyse montrait que le médicament réduisait le risque d’hospitalisation de 32 % au total. Un seul patient est décédé sous fluvoxamine, contre 12 sous placebo.

Un traitement de 10 jours par la fluvoxamine coûte environ 4 dollars, ont indiqué les chercheurs.

« Le traitement à la fluvoxamine (100 mg deux fois par jour pendant 10 jours) chez les patients ambulatoires à haut risque ayant reçu un diagnostic précoce de COVID-19 a réduit la nécessité d’une hospitalisation définie comme le maintien dans un service d’urgence de COVID-19 ou le transfert vers un hôpital tertiaire », ont écrit les chercheurs.

L’étude a noté que 84 participants ont cessé de prendre la fluvoxamine et 64 participants ont cessé de prendre le placebo en raison de problèmes de tolérance. La fluvoxamine peut avoir des effets secondaires, notamment des nausées, des diarrhées, des indigestions, des insomnies et de la somnolence, selon les NIH.

« Compte tenu de la sécurité, de la tolérabilité, de la facilité d’utilisation, du faible coût et de la large disponibilité de la fluvoxamine, ces résultats pourraient influencer les directives nationales et internationales sur la gestion clinique du COVID-19 », ont écrit les chercheurs. « La fluvoxamine est largement disponible mais ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS, alors qu’un ISRS étroitement lié, la fluoxétine, y figure. Il est maintenant crucial d’établir si un effet de classe existe et si ces médicaments peuvent être utilisés de manière interchangeable pour le COVID-19 », ont ajouté les chercheurs.

Les chercheurs ont également noté que l’étude portait principalement sur des patients non vaccinés et que d’autres études sont nécessaires pour établir les effets du médicament parmi les populations vaccinées.

Les chercheurs ont communiqué leurs résultats au NIH, qui publie des directives de traitement, et espèrent une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rapporte U.S. News & World Report.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale