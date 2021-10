Un complot dirigé contre l'unité algérienne": le MAK et le Maroc pointés par Tebboune

"Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces trois pays s'inscrivent en porte-à-faux avec le principe de l’autodétermination. La France, qui protège le président du MAK, le fait saillant de son histoire est la colonisation et l’expropriation des territoires et des biens des peuples. Pour le Maroc, c'est l'annexion du Sahara occidental et la répression féroce des mouvements de protestation de la population du Rif et pour Israël c'est les tentatives d’extermination du peuple palestinien et l'expropriation des territoires appartenant aux pays arabes. Pour ces trois pays, le MAK a très vite constitué un moyen de déstabiliser et d’affaiblir l'Algérie", note-t-il.