Une arme "Lockheed" livre une arme laser destinée à être montée sur un avion militaire

L'entrepreneur en aérospatiale et en défense Lockheed Martin a effectué une livraison particulière.

L’entreprise vient d’envoyer à l’armée de l’air une arme laser appelée Airborne High Energy Laser (AHEL), destinée à être montée sur un Lockheed AC-130, un avion de combat longue endurance lourdement armé.

Rick Cordaro, vice-président de Lockheed Martin Advanced Production Solutions, a déclaré dans un communiqué que « la technologie est prête à être déployée dès aujourd’hui ».

Avant d’être fixée à l’avion de combat – un terme qui désigne un aéronef à voilure fixe doté d’un armement lourd – l’AHEL devra d’abord subir des essais au sol.

Selon Defense Daily, on ne sait toujours pas quand débuteront les essais en vol de l’arme HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler and Surveillance) de 60 kilowatts, mais cette phase du projet est prévue pour l’année fiscale 2022.

Retards

Cette nouvelle intervient également après que l’armée américaine a annoncé le développement d’une nouvelle arme laser puissante capable de tirer rapidement des impulsions de vaporisation de métal comme une mitrailleuse.

Pour l’armée de l’air américaine, il s’agit d’une nouvelle arme furtive qui permet aux avions de frapper sans faire le moindre bruit. Elle pourrait offrir aux militaires un avantage tactique notable – si, bien sûr, le système s’avère fonctionnel.

Traduction de Futurism par Aube Digitale