Une catastrophe sanitaire est en cours à cause des vaccins et de l'obligation vaccinale d'après le Docteur Jean-Gabriel Balique

Dans une lettre ouverte datée du 2 Octobre 2021 et adressée aux sénateurs et députés, le docteur Jean-Gabriel Balique, membre de l'académie de chirurgie, alerte sur les conséquences désastreuses du vaccin et invite à la remise en cause d'une obligation qui n'a aucun effet sur l'immunité collective escomptée et qui en plus semble exposer les vaccinés à des Covids plus virulents, voire mortels et à une contagiosité plus importante. Il est clair que le vaccin ne répond pas vraiment à son objectif de protection, d'autant plus qu'il faut multiplier les doses !



Le docteur Balique cite Israël en exemple pour démontrer que désormais ce sont les doublement, voire les triplement vaccinés qui occupent les lits d'hôpitaux, ce qui remet en cause la stratégie sanitaire reposant uniquement sur les vaccins, à l'exclusion de tout traitement curatif ! Le Portugal et l'Islande très vaccinés ont des résultats équivalents à Israël. Il ne comprend pas comment on peut encore continuer à imposer une vaccination qui ne fonctionne pas et qui a le terrible désavantage de provoquer de graves blessures, d'engendrer des maladies invalidantes et même des décès qui ne sont pas suffisamment remontés à la pharmacovigilance.



Il dénonce » les complications graves, mortelles, inadmissibles et éthiquement insupportables » et le rejet du serment d'Hippocrate dans toutes ses composantes : « primum non nocere » (avant tout ne pas nuire), le secret médical, le consentement libre et éclairé...dont le gouvernement se rend responsable et coupable. Le docteur Balique s'appuie sur l'agence européenne du médicament qui au 2 Octobre recensait 26 523 décès liés formellement au vaccin et 2 millions de complications, dont 1 million graves, et affirme que de nombreux cas ne sont pas du tout répertoriés.



Il souligne que parallèlement chez les non vaccinés sans co-morbidité, il n'y a aucun décès du Covid, alors pourquoi rendre encore obligatoire un « remède » plus dangereux que la maladie chez les personnes sans risques ?



L'ignorance du principe de précaution ne va-t-il pas conduire à un potentiel scandale à venir ? Comme de nombreux citoyens en France, le Docteur Balique a constaté la censure et le muselage des soignants auxquels on interdit de s'exprimer alors que nous sommes dans le pays des droits de l'homme ! Ces soignants qui redoutent à juste raison un vaccin dont ils observent dans leur pratique les effets néfastes sur les vaccinés accueillis à l'hôpital ou dans leur cabinet.



Pour toutes ces raisons, le docteur Balique demande la suppression du Pass sanitaire et l'arrêt de la propagande mensongère » tous vaccinés = tous protégés « . La pandémie ne s'accompagne que d'une mortalité de 0,05 %, uniquement représentée par les personnes à risque et dont la moyenne d'âge des décès est de 83 ans.



Intervenant au nom des victimes du vaccin et des soignants qui le refusent, le docteur Balique insiste sur le fait que ceux qui auront pris la responsabilité de l'obligation vaccinale conduisant à de graves complications auront été prévenus, et sous entend que le jour où la vérité éclatera, car elle éclatera, ils ne pourront pas se défausser de leurs responsabilités ni des dommages qu'ils auront engendré par leurs décisions.



Je suis heureuse que ce médecin exprime exactement ce que j'ai pensé, analysé et expérimenté de la situation depuis la mise en place du scandaleux Pass sanitaire et des mesures incroyablement liberticides et attentatoires aux droits humains et citoyens accordés à tous sans aucune discrimination ni conditions. J'en ai porté témoignage et j'ai alerté à maintes reprises dans de nombreux articles dès le lendemain de l'allocution incendiaire du 12 juillet 2021 d'Emmanuel Macron, en m'exposant à des critiques très injustes, infondées et peu amènes alors que je ne gagne strictement rien à alerter mes concitoyens des risques graves encourus avec ces injections, qui rapportent beaucoup d'argent aux laboratoires et qui détruisent bien plus de santé et de vies que le virus lui-même !



Ci-dessous la lettre ouverte du docteur Jean-Gabriel Balique :



Professeur Jean Gabriel Balique

Membre de l'Académie Nationale de Chirurgie

jgbalique@gmail.com



À propos du projet d'obligation vaccinale

Lettre ouverte Le 2 octobre 2021



Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs,

Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,