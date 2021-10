Une espèce d’oiseau sur cinq est menacée d’extinction en Europe

En raison de leur sensibilité aux changements de leur environnement, les oiseaux sont un indicateur parfait pour évaluer la biodiversité. S’ils sont en danger, nous le sommes probablement tous. En Europe, une espèce d’oiseau sur cinq est actuellement menacée d’extinction, tandis qu’une sur trois a décliné au cours des dernières décennies, selon BirdLife International.

L’ONG a publié la Liste rouge européenne des oiseaux, une étude (lien plus bas) sur l’extinction régionale des 544 espèces d’oiseaux présentes dans plus de 50 pays d’Europe. Les espèces sont évaluées de « moins préoccupantes » à « éteintes » sur la base des données recueillies par des milliers d’experts et de bénévoles. Il s’agit de la quatrième évaluation, après les éditions de 1994, 2004 et 2015.

Selon Anna Staneva, responsable intérimaire de la conservation chez BirdLife Europe :

Les oiseaux sont sur cette planète depuis plus longtemps que nous, mais à la vitesse à laquelle les humains exploitent et détruisent, nous voyons certaines espèces sombrer vers l’extinction. La Liste rouge est une ressource cruciale pour tous ceux qui s’efforcent de mettre fin aux crises de la biodiversité et du climat.

Au niveau régional européen, 13% (71 espèces) des espèces d’oiseaux sont menacées, dont environ 2% (8 espèces) en danger critique d’extinction, près de 3% (15 espèces) en danger et près de 9% (48 espèces) vulnérables. En outre, 6 % (34 espèces) sont considérées comme quasi menacées, tandis que 5 espèces sont considérées comme éteintes au niveau régional.

Tourterelle des bois. (KARELEM/ Wikimedia)

Des changements entre catégories depuis la précédente évaluation en 2015 ont été enregistrés pour 84 espèces, dont 37 espèces ont été classées dans une catégorie de risque d’extinction plus élevée et 47 dans une catégorie plus basse. La plupart de ces changements sont dus à la détérioration ou à l’amélioration des populations d’espèces, tandis qu’une plus petite partie est due à des changements méthodologiques.

