Une étude scientifique montre que les vaccins ne font pas grand chose

Cette étude date de septembre.

Mais elle est probablement pertinente.

Elle s’intitule « Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States » (Les augmentations de cas de COVID-19 ne sont pas liées aux niveaux de vaccination dans 68 pays et 2947 comtés des États-Unis.).

Extrait de la section « Conclusions » :

Au niveau des pays, il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la population complètement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 au cours des 7 derniers jours (Fig. 1). En fait, la ligne de tendance suggère une association marginalement positive, de sorte que les pays dont le pourcentage de la population complètement vaccinée est plus élevé présentent un plus grand nombre de cas de COVID-19 pour 1 million d’habitants. Notamment, Israël, dont plus de 60 % de la population est complètement vaccinée, a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 pour 1 million d’habitants au cours des 7 derniers jours. L’absence d’association significative entre le pourcentage de la population complètement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 est également illustrée, par exemple, par la comparaison entre l’Islande et le Portugal. Ces deux pays, dont plus de 75 % de la population est complètement vaccinée, comptent plus de cas de COVID-19 pour 1 million d’habitants que des pays comme le Vietnam et l’Afrique du Sud, dont environ 10 % de la population est complètement vaccinée.

Tiens donc.