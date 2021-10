Vers une réforme de l’assurance-chômage tellement brutale qu’il faut équiper les agents de Pôle Emploi de bracelets d’alerte en cas d’agression

La situation sociale et économique devrait prendre un virage catastrophique pour beaucoup dans très peu de temps. Il y avait déjà les effets désastreux des confinements, du télétravail, du passe sanitaire et des licenciements pour refus de plier devant l’obligation vaccinale. Il y a les pénuries annoncées dans des secteurs de plus en plus nombreux et variés, qui entraînent des mises à l’arrêt d’entreprises. Il y a les hausses fulgurantes des prix du gaz, de l’électricité, du charbon, du papier, du diesel, avec des retombées en cascade attendues sur quantité de produits y compris les plus courants. Et le gouvernement met en place une réforme de l’assurance-chômage qui promet de frapper durement les chômeurs. À tel point que Pôle Emploi craint des actes violents contre ses agents.

Plusieurs agences de Pôle Emploi ont d’ailleurs déjà passer commande de bracelets d’alerte et de boîtiers permettant de signaler une agression ou une incivilité.

La réforme de l’assurance-chômage doit entrer en vigueur vendredi. Le décret du gouvernement sur le sujet n’est pas encore publié. Et de nombreux agents de Pôle Emploi gardent en tête le drame de Valence il y a huit mois, et redoutent les réactions de certains chômeurs désespérés.

En région parisienne, une note interne intitulée « Plan d’action sécurité » confirme que 695 bracelets permettant de déclencher l’alerte en cas de danger ont été commandés pour les agents franciliens de Pôle Emploi. Ainsi qu’une centaine de boîtiers dotés d’une sirène multi-tonalité et d’un flash dont l’objectif, selon la note interne, est de « permettre aux agents de pouvoir signaler une agression ou une incivilité » dont ils seraient victimes.

Ce matériel devrait arriver ces jours-ci, avec priorité pour les agents de la Seine-Saint-Denis.

La généralisation des caméras de surveillance dans les agences de Pôle Emploi est également envisagée.

source : https://www.medias-presse.info