122 études confirment l’immunité naturellement acquise contre le Covid-19: Documentées, liées et citées

Nous ne devrions pas imposer les vaccins COVID à qui que ce soit alors que les preuves montrent que l’immunité acquise naturellement est égale ou plus robuste et supérieure aux vaccins existants. Au lieu de cela, nous devrions respecter le droit à l’intégrité corporelle des individus de décider par eux-mêmes.

Les responsables de la santé publique et l’establishment médical, avec l’aide des médias politisés, induisent le public en erreur en affirmant que les injections de COVID-19 offrent une meilleure protection que l’immunité naturelle. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, par exemple, a été trompeuse dans sa déclaration LANCET publiée en octobre 2020 selon laquelle “il n’y a aucune preuve d’une immunité protectrice durable contre le SRAS-CoV-2 à la suite d’une infection naturelle” et que “la conséquence d’une immunité décroissante présenterait un risque de populations vulnérables pour un avenir indéterminé.

L’immunologie et la virologie 101 nous ont appris pendant un siècle que l’immunité naturelle confère une protection contre les protéines de l’enveloppe externe d’un virus respiratoire, et pas seulement une, par exemple la glycoprotéine de pointe du SRAS-CoV-2. Il existe même des preuves solides de la persistance des anticorps . Même le CDC reconnaît l’immunité naturelle contre la varicelle et la rougeole, les oreillons et la rubéole , mais pas contre le COVID-19. Pourquoi ?

Les vaccinés présentent des charges virales (très élevées) similaires aux non vaccinés ( Acharya et al . et Riemersma et al .), et les vaccinés sont aussi infectieux. Riemersma et al. rapportent également des données du Wisconsin qui corroborent la façon dont les individus vaccinés qui sont infectés par la variante Delta peuvent potentiellement (et sont) transmettre le SRAS-CoV-2 à d’autres (potentiellement aux vaccinés et non vaccinés).

Cette situation troublante selon laquelle les vaccinés sont infectieux et transmettent le virus est apparue dans des articles séminaux sur les épidémies nosocomiales de Chau et al . (HCW au Vietnam), l’ épidémie hospitalière en Finlande (propagation parmi les HCW et les patients) et l’ épidémie hospitalière en Israël (propagation parmi les HCW et les patients). Ces études ont également révélé que les EPI et les masques étaient essentiellement inefficaces en milieu de soins. Encore une fois, la maladie de Marek chez les poulets et la situation de la vaccination expliquent ce à quoi nous sommes potentiellement confrontés avec ces vaccins qui fuient (transmission accrue, transmission plus rapide et variantes plus « plus chaudes »).

De plus, l’immunité existante doit être évaluée avant toute vaccination, via un test d’anticorps précis, fiable et fiable (ou test d’immunité des cellules T) ou être basée sur la documentation d’une infection antérieure (un précédent test PCR ou antigénique positif). Ce serait la preuve d’une immunité égale à celle de la vaccination et l’immunité devrait bénéficier du même statut sociétal que toute immunité induite par un vaccin. Cela fonctionnera pour atténuer l’anxiété sociétale avec ces mandats de vaccination forcés et les bouleversements sociétaux dus à la perte d’emploi, au déni de privilèges sociétaux, etc. Déchirer les vaccinés et les non vaccinés dans une société, les séparer, n’est pas médicalement ou scientifiquement supportable.

Le Brownstone Institute a précédemment documenté 30 études sur l’immunité naturelle en ce qui concerne Covid-19.

Ce tableau de suivi est la liste de bibliothèque la plus à jour et la plus complète de 122 des études scientifiques et des rapports de preuves/énoncés de position de la plus haute qualité, complets et solides sur l’immunité naturelle par rapport à l’immunité induite par le vaccin COVID-19 et vous permet de tirer votre propre conclusion.

J’ai bénéficié de la contribution de beaucoup pour mettre cela ensemble, en particulier mes co-auteurs :

Dr Harvey Risch, MD, PhD (Yale School of Public Health)

Dr Howard Tenenbaum, PhD ( Faculté de médecine, Université de Toronto)

Dr Ramin Oskoui, MD (Foxhall Cardiology, Washington)

Dr Peter McCullough, MD (Truth for Health Foundation (TFH)), Texas

Dr Parvez Dara, MD (consultant, hématologue médical et oncologue)

Source et les autres études sur l’immunité naturelle :

https://resistance-mondiale.com/122-etudes-de-recherche-confirment-limmunite-naturellement-acquise-contre-le-covid-19-documentees-liees-et-citees

